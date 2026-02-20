El Centre Pompidou de Málaga, nuevo laboratorio de juego para los más pequeños hasta febrero de 2027

Un momento de la presentación en el Centre Pompidou de Málaga.

A las puertas de la Semana Blanca, los padres de los miles de niños malagueños ya tienen un plan perfecto para que se diviertan: el Espacio Joven del Centre Pompidou de Málaga, una propuesta que se mantendrá hasta febrero de 2027 y se dirige a menores de entre 0 y 6 años para explorar la arquitectura a través de la luz y las emociones.

La presentación de las dos instalaciones que acoge, “La Casa Mágica” y “Juego de volúmenes” ha contado con la participación de Mariana Pineda, concejala de Cultura; Luis Lafuente, director de la Agencia Pública Casa Natal de Picasso; Catherine Boireau, jefa del proyecto llegada desde París; y representantes de la Fundación “la Caixa”, con Juan Carlos Barroso y Juan Luis Ruiz.

Durante la inauguración del taller, Lafuente ha remarcado que estas exposiciones no son solo muestras para contemplar, sino para disfrutar desde el aprendizaje activo: “En un contexto de sobreexposición a estímulos digitales, este espacio es un lugar de pausa donde la curiosidad se transforma en motor”, ha señalado, añadiendo que el arte es el terreno más fértil para sembrar capacidades en la infancia.

Una de las zonas para jugar en el Centre Pompidou Málaga.

Por su parte, desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Pineda ha puesto en valor que “la cultura también es diversión” y ha recordado que el proyecto responde a una demanda real de las familias malagueñas que buscan espacios creativos para la franja de 0 a 6 años.

Dos espacios unidos por espejos a modo de ventanas

“La Casa Mágica” es una obra diseñada por el suizo Adrien Rovero que redefine los gestos cotidianos del hogar. Según Boireau, el proyecto nació durante la pandemia y se inspira en la fantasía de Alicia en el país de las maravillas. “Los niños pueden trepar por la chimenea para llegar al dormitorio, atravesar un frigorífico para ir al baño o esconderse bajo el fregadero”, ha explicado.

La otra instalación, “Juego de volúmenes” fue creada por la arquitecta francesa Émilie Queney y se centra en la abstracción y los principios del arquitecto japonés Tadao Ando.

A través de materiales como la madera y el juego con la luz y el vacío, los participantes pueden manipular y ensamblar formas simples para entender el lenguaje arquitectónico. El eslabón que las une son los espejos que potencian la sensación de amplitud y juego.