Los Premios Cardenal Herrera elogian la labor de los periodistas Laura García y Manuel Montes

Los periodistas Laura García y Manuel Montes, con décadas de experiencia en la arena periodística, han sido galardonados este miércoles con los Premios Cardenal Herrera, entregados por el obispo de Málaga, José Antonio Satué.

La primera en acoger el premio ha sido Laura García, que ha agradecido esta distinción. "Es un gran honor recibir este galardón porque considero que es un reconocimiento a la labor de servicio público que realizamos, como ha sido ahora con las borrascas", ha expresado.

García es responsable de la Unidad Informativa de Televisión Española Málaga desde 2017 y exdirectora de El Faro de Melilla. Además, ha relacionado la labor de servicio público de RTVE con la misión de la Iglesia en Málaga.

Montes, experto en Comunicación Católica, era el típico freelance que donde lo llamaban, iba. Ha subrayado la importancia del reconocimiento de la labor de los mayores: “Como cristianos, debemos reconocer la labor de la Iglesia en personas que ya están en la retaguardia, pero que permanecen al pie del cañón”.

Sin duda, él es un ejemplo: a sus 80 años cursa tercero de Historia en la UMA junto a compañeros de 20 años.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha culminado el encuentro con los periodistas reconociendo su labor y transmitiendo un mensaje de cercanía con la prensa: “No me gustaría encontrarme a la prensa solamente desde el personaje, sino también desde la persona”.

Aparte, les ha propuesto un diálogo sobre cómo ven la comunicación dentro de la Iglesia, ya que considera que la transparencia es un pilar imprescindible para la institución.