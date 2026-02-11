Así será la 29 edición del Festival de Málaga de cine español: se proyectarán 263 audiovisuales

Un momento de la presentación oficial del Festival de Málaga de cine español.

El Festival de Málaga celebrará su 29ª edición del 6 al 15 de marzo con una programación de 263 audiovisuales y numerosas actividades paralelas dirigidas a todo tipo de públicos. ​

La presentación ha tenido lugar este miércoles en el Teatro Echegaray, presidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por representantes institucionales y de las principales entidades patrocinadoras del certamen. El regidor agradeció su “importante compromiso y apoyo a la cultura, a Málaga y al Festival”.​

Según detalló el director del Festival y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, se han inscrito 2.883 audiovisuales, un 5% más que en 2025, de los que se han seleccionado 263 procedentes de 71 países. Vigar subrayó el creciente posicionamiento internacional del certamen.​

El 66% de las obras inscritas son españolas, 864 son latinoamericanas y un 31,5% (909 títulos) son óperas primas, lo que consolida al festival como impulsor del talento emergente.​

En materia de igualdad, Vigar remarcó que 1.182 películas inscritas han sido dirigidas por mujeres, un 41% del total, y que entre las seleccionadas hay 102 obras firmadas por directoras, lo que equivale al 39%. ​

La Sección Oficial a concurso reunirá 22 largometrajes, 12 españoles y 10 latinoamericanos, mientras que la Sección Oficial no competitiva sumará otras 21 películas, 19 españolas y dos latinas, incluida la de clausura. ​

Entre las producciones españolas en competición figuran Calle Málaga, Altas Capacidades, Después de Kim, Corredora, Iván & Hadoum, La buena hija, Lapönia, Mala bèstia, Mi querida señorita, Pioneras. Solo querían jugar, Pizza Movies y Yo no moriré de amor.​

Las propuestas latinoamericanas de Sección Oficial incluyen Ángeles, El corazón del lobo, El guardián, El jardín que soñamos, Hangar rojo, Juana, La mujer de la fila, La hija Cóndor, Mil pedazos y Neurótica anónima.​

Fuera de concurso, el festival proyectará títulos como 9 lunas, A una isla de ti, Andy, Auri, Cada día nace un listo, Casi todo bien, Día de caza, Dos días, Femení Singular, Hora y veinte, Hugo 24 o La familia Benetón +2, que cerrará la edición. Completan la selección obras como Mallorca confidencial, Solos, Todos los colores, Un altre home, Un hijo y Viaje al país de los blancos, junto a las latinas Bye bye paraíso y La casaca de Dios.​

El jurado de la Sección Oficial estará presidido por la directora y guionista Jaione Camborda Coll. Le acompañarán Daniela Michel, Santiago Roncagliolo, Loreto Mauleón, Belén Funes, Gastón Pauls y Rosa Montero.​

El programa se completa con Zonazine, la sección de nuevos cineastas que cumple 23 años, además de Cortometrajes, Documentales y Mosaico: Panorama Internacional, con siete películas no latinoamericanas premiadas en otros festivales. A ello se suma la sección Afirmando los derechos de las mujeres, con siete audiovisuales seleccionados.​

En el ámbito seriéfilo, la sección oficial no competitiva de Series incluye siete producciones: Acoustic Home, Cochinas, Entre tierras 2, La nena, Millennial mal, Por cien millones y Si es martes, es asesinato.​

Una de las novedades es América, América, sección no competitiva dedicada a las identidades del continente, con títulos de México, Brasil y Chile que exploran desde contextos urbanos hasta realidades indígenas y rurales.​

La propuesta gastronómica Cinema Cocina, en colaboración con Lumen Producciones Gastronómicas, contará con nueve documentales que optan a las biznagas de plata. El programa se completa con mesas redondas y una Cena de Gala en el Gran Hotel Miramar.​

En el cruce entre tecnología y cultura, la Villa del Mar, en la playa de la Malagueta, volverá a ser sede del festival en colaboración con el Polo Digital. El espacio acogerá proyectos que conectan industria audiovisual, tecnología, creatividad y sostenibilidad, con conciertos gratuitos al aire libre.​

El área de Industria MAFIZ se consolida como proyecto estratégico para la financiación, coproducción, distribución y venta del cine en español, con especial atención al nuevo talento iberoamericano. Dentro de este marco destaca Spanish Screenings Content, mercado audiovisual que se celebrará del 10 al 12 de marzo.​

​El foro Latinamerican Focus tendrá en esta edición a Panamá como País de Honor. El objetivo es reforzar los lazos de coproducción y el intercambio profesional entre ambos lados del Atlántico.​

En el capítulo de reconocimientos, el Premio Málaga-Sur recaerá en la actriz Rossy de Palma y el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine en la directora de producción Manuela Ocón Aburto. El galardón Málaga Talent-La Opinión de Málaga será para Alauda Ruiz de Azúa.​

El Premio Retrospectiva-Málaga Hoy distinguirá al director peruano Francisco Lombardi, mientras que la Biznaga Ciudad de Paraíso reconocerá a la actriz Victoria Vera como figura imprescindible del cine español. Además, se otorgarán Biznagas de Honor a Natalia Oreiro, Fabián Bielinsky, Mariano Cohn, Gastón Duprat y Saturnino García.​​

La Película de Oro de esta edición será El desencanto, de Jaime Chávarri, de la que se cumplen cincuenta años de su estreno. La proyección se realizará en copia restaurada y se acompaña del libro “El desencanto. 50 años”, de Felipe Cabrerizo, Santiago Aguilar y Carlos Heredero.​

En su labor de recuperación del patrimonio fílmico, el certamen mantiene las secciones La cápsula del tiempo y Underground andaluz, comisariada por Alberto Rodríguez.​

​El programa expositivo incluye Fuera de plano, muestra de la fotógrafa Amparo García en la calle Larios, con imágenes de la pasada edición. El MUCAC dedicará otra exposición a Val del Omar.​

El domingo 15, el Festival concluirá con un maratón de cine en el Cine Albéniz y Multicines Rosaleda, donde se proyectarán las películas ganadoras. El broche final llegará con un concierto de clausura de Luz Casal.​

Las entradas, incluidas las galas de inauguración y clausura, saldrán a la venta mañana miércoles 12 de febrero a las 9:00, tanto en taquillas como en internet. Podrán adquirirse en la web del Festival, en unientradas.es y en las taquillas del Teatro Cervantes, Teatro Echegaray y Cine Albéniz.