Un final de año muy musical en Málaga: David Bisbal, Niña Pastori o Il Divo darán conciertos en el próximo trimestre

Apenas quedan dos meses para finalizar el año y Málaga va a celebrarlo por todo lo alto con la cultura por bandera. En el próximo trimestre, según ha anunciado el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, ocho grandes artistas cantarán en la ciudad, y más concretamente, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

El 8 de noviembre, Los Pecos se reencontrarán con su público en Dos voces y una Historia. Con más de 40 años de carrera ofrecerán un recorrido por sus temas más emblemáticos en una noche cargada de nostalgia y emoción.

Por su parte, el 14 de noviembre, Omar Courtz hará una parada en la capital malagueña con su gira Primera Musa World Tour. El carismático artista puertorriqueño, conocido por fusionar reguetón, trap y R&B con su estilo personal, repasará sus temas más reconocidos junto con nuevas propuestas.

Pero ojo al puente de diciembre, que viene cargado de música, pero sobre todo de villancicos. El 7 de diciembre, Il Divo, el célebre cuarteto vocal, conocido por fusionar ópera y pop, hará disfrutar de una inolvidable velada con sus grandes éxitos con Closer.

El 8 de diciembre será el turno de Así canta Jerez y sus más de veinte artistas flamencos dirigidos por Luis Periquín, quienes cantarán villancicos jerezanos. Y el 9 de diciembre, la Niña Pastori continuará con el ambiente navideño con Navidad con Niña Pastori, donde no faltará, por supuesto, su viral Palillos y panderos. La gran voz flamenca combinará su disco Feliz Navidad con sus grandes éxitos y clásicos de la temporada, en una puesta en escena emotiva y cargada de ilusión.

Así, el colofón final al año lo pondrá David Bisbal, el 19 de diciembre, en el Martín Carpena, recinto que llenará de espíritu navideño con su espectáculo 'Todo es posible en Navidad', que también promete una mezcla de villancicos renovados y sus éxitos.

La orquesta Johann Strauss dirigida por el genio del violín André Rieu hará vibrar al público los días 26 y 27 de enero para dar la bienvenida al 2026. Y finalmente, la cantautora malagueña Vanesa Martín reconectará con sus raíces y emocionará a su tierra con su voz y repertorio. El concierto recorrerá sus grandes éxitos, pero también sus nuevas canciones de Casa Mía.

En los dos últimos años, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, acogieron los conciertos de Lola Índigo; David Bisbal; Raphael; Laura Pausini; Joaquín Sabina; Quevedo; Bryan Adams; Antonio Orozco; Oh See Fest!; o Mónica Naranjo, entre otros artistas nacionales e internacionales.