Málaga, el epicentro europeo de las culturas con el 12 Moments Festival: leyenda del skate Ray Barbee inaugurará el evento

El 12 Moments Festival regresa a Málaga. El próximo 21 de octubre arranca el Festival Internacional de Cultura y Artes Contemporáneas inunda su ciudad natal con medio centenar de actividades que convocan a decenas de artistas nacionales e internacionales en torno a exposiciones, workshops, encuentros, conciertos, danza, cine y otras actividades.

Moments activa durante un mes una extensa red cultural que conecta a grandes museos como el Centre Pompidou, el Museo Casa Natal Picasso, MUCAC La Coracha, el Museo de Málaga, la Colección del Museo Ruso y el Museo Carmen Thyssen con espacios autogestionados y de vanguardia como Drunkorama, La Caverna de Amores, Nika Art Gallery, Buganvillas Film Lab, entre otros.

El taller El juego de mirar junto a Ray Barbee será el encargado de abrir en el Museo Casa Natal Picasso este festival creado desde Málaga y que, según han informado a través de un comunicado, es ya una tradición y enlaza la vanguardia y la cultura popular en los barrios con espacios museísticos de primer nivel.

Desde el 21 de octubre al 15 de noviembre se celebran en Málaga más de 20 encuentros y ciclos, 14 workshops, más de 20 actuaciones, estrenos de documentales y acciones de arte contemporáneo, además del estreno absoluto de 9 exposiciones y muchas más experiencias originales e irrepetibles.

Aunque la fotografía representa más del 30% de su programación, Moments va mucho más allá para ofrecer también ilustración, cómic, diseño gráfico, graffiti, pintura, artesanía, craft-design, música, literatura y pensamiento, arte urbano, skate, surf y gastronomía.

Las exposiciones de Idoia Cuesta, Pilar O’Connor y Marta Pozas, los talleres de Luz Moreno, Irene Zottola y Ricardo Cases, los conciertos de Orina, Nadolibre y el estreno del último montaje de la bailaora Lucía Álvarez ‘La Piñona’ son algunos de los platos fuertes en Málaga.

Cartel Moments Festival 2025

La imagen del Moments Festival 2025 es un cartel creado por la artista Pilar Pagán O’Connor, afincada en España tras formarse en Nueva York. Con paciencia y artesanía, ha dado forma en fieltro a una plaza llena de vida: música, risas, patines, pintura y encuentros cotidianos.

Ray Barbee

Ray Barbee, leyenda viva del skate, trae su música y su fotografía a España por primera vez en el taller El juego de mirar junto a Ray Barbee. Este workshop se centra en desarrollar la observación fotográfica y la visión personal, combinando teoría con práctica callejera. Los participantes realizarán un recorrido fotográfico y posteriormente debatirán las imágenes en grupo.

Por otro lado, Realmente Bravo y Luz Moreno participan en el ciclo Designarium y en Fistrosofía se hablará de humor, flamenco y el barrio de la Trinidad.

Así, en el apartado de talleres y laboratorios creativos, en Málaga se celebrará el taller de Irene Zottola en Las Buganvillas Film Lab, las exploraciones matéricas de Idoia Cuesta en torno al mimbre en el Museo de Málaga, la propuesta de Pilar O’Connor sobre intuición y narrativas textiles en Nika Art Gallery, entre otros.

También habrá experiencias gastronómicas de Bernardita Cocina y Luz Moreno en Colección del Museo Ruso / Málaga y el workshop de branding de Laura Zorrilla de INDI&COLD Del boceto al click; del diseño a la construcción de marca en la Escuela de Arte San Telmo.

Ricardo Cases, uno de los fotógrafos más interesantes del panorama actual, imparte el taller Autozine en el Museo de Málaga, y el mismo espacio acoge a Antonio Xoubanova y su workshop Zoom.

Otro encuentro memorable será la segunda edición de Patinantes con la charla sobre la historia de skateboard en Málaga en los años 70 y 80 y la presentación del libro Doc Caribbean, memoria viva del monopatín con Doc Caribbean y Hugo Clemente.