Antonio Banderas, invitado sorpresa en la Comic Con: "Cuando conocí a Schwarzenegger le hice una paella"

La 'masterclass' del actor Arnold Schwarzenegger era una de las citas más esperadas de la San Diego Comic Con Málaga. 3.000 personas esperaban la llegada del ex culturista al auditorio más grande del festival, con capacidad para 3.000 personas. Antes de su llegada, la organización tenía preparada una sorpresa.

En una charla presentada por el director Álex de la Iglesia, un invitado inesperado ha protagonizado los primeros momentos de la cita con Schwarzenegger: Antonio Banderas, "el malagueño más conocido después de Picasso", ha subido al escenario entre aplausos del público.

El actor se ha transformado en El Gato con Botas tras subir al escenario. "Málaga merece la pena, porque somos una ciudad efervescente y culturalmente preparada. Tenemos de todo teatro, museo, festivales de cine... pero nos faltaba Comic Con", ha comentado entre aplausos del público.

"Es un placer estar aquí para presentar a una persona que no es solo un actor o una estrella o un político; es una leyenda, una leyenda del cine internacional y encima es encantador", ha dicho como introducción Banderas, que ha revelado que conoció a Schwarzenegger hace muchos años con motivo de una paella que él mismo preparó.



"Hemos conseguido traer al más grande", ha celebrado Álex de la Iglesia, encargado de conducir la clase magistral que la estrella austríaca ha impartido a lo largo de una hora.



Schwarzenegger, que le ha comentado a De la Iglesia que "ojalá" algún día hagan alguna película juntos, no ha podido sino rendir también un homenaje a su profesión. "Mi carrera no se ha hecho por sí sola; soy lo que soy gracias a los fantásticos directores con los que he trabajado", ha subrayado, tras mencionar nombres como el de John Millius, con el que rodó 'Conan el Bárbaro' (1982).