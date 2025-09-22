Hallan un dolmen con más de 5.000 años de historia en un pueblo de Málaga: "En perfecto estado de conservación"

13 metros de longitud y más de 5.000 años de antigüedad. Es el nuevo hallazgo de un equipo de la Universidad de Cádiz en el pueblo malagueño de Teba, que ha sacado a la luz una de las estructuras funerarias "más monumentales y mejor conservadas" de toda Andalucía.

Se trata del Dolmen I de la necrópolis de La Lentejuela, una tumba con más de 5.000 años de historia que se ha documentado tras cuatro campañas de excavación. Los trabajos han sido dirigidos por los doctores Eduardo Vijande y Serafín Becerra, del grupo de investigación Thalassa (HUM-1127) de la UCA.

Este hallazgo ofrece información clave sobre las prácticas funerarias y las redes de intercambio en el sur peninsular durante el III milenio a.C. "Podemos estar hablando de uno de los dólmenes más monumentales y completos de toda Andalucía", asegura Becerra.

El codirector del proyecto, por su parte, destaca que "el auténtico potencial de esta estructura es su extraordinario estado de conservación, que nos permitirá conocer con gran detalle los modos de vida y las creencias de estas comunidades".

En el interior de este monumento funerario se han registrado varios osarios y ajuares de prestigio elaborados en materias primas exóticas como marfil, ámbar o conchas marinas, además de "sofisticadas" piezas de sílex, como puntas de flecha, láminas de gran formato y una alabarda "excepcional".

Tal y como explica el profesor Juan Jesús Cantillo, de la Universidad de Cádiz, "la presencia de conchas marinas en un territorio de interior refleja la importancia del mar como elemento de prestigio y la existencia de redes de intercambio a larga distancia".

Dolmen hallado en Teba.

Proyecto

La investigación se enmarca en el marco del proyecto Monumentalidad, tiempo y sociedad. El fenómeno megalítico en la necrópolis de La Lentejuela, autorizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

El proyecto cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Teba, el apoyo logístico y de equipamiento de la Universidad de Cádiz y la colaboración de la Universidad de Cádiz.

El equipo permanente de trabajo de esta segunda campaña ha estado conformado por los miembros del grupo Thalassa, como Eduardo Vijande, profesor del área de Prehistoria de la UCA; Serafín Becerra, director del Museo de Teba; Juan Jesús Cantillo, profesor del área de Prehistoria de la UCA; la doctora Leticia Gómez y los doctorandos Alejandro Muñoz y Jesús Corrales. Además, en estos trabajos ha participado el doctor Adolfo Moreno, profesor de Prehistoria de la Universidad de Almería.

Este proyecto funciona como un espacio formativo para las prácticas de campo del alumnado del Grado de Historia de la Universidad de Cádiz. En el presente año han colaborado Pablo Aguilar, Ana Ruíz, María del Carmen López, Laura Guilloto, Isabel Muñoz, Paula Luque, Manuel López, Pilar Martínez y Nieves Suplet.