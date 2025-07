Mónica Naranjo aterriza en Málaga para celebrar sus 30 años de carrera: “Empezar aquí es como volver a casa”

Treinta años no se cumplen todos los días y mucho menos en el mundo de la música, donde aguantar tanto tiempo es un privilegio que solo tienen unos pocos. Mónica Naranjo forma parte de este grupo y celebra tres décadas encima de un escenario a lo grande: con una gira con la que ha cruzado a América y que muy pronto aterriza en España.

En su vuelta a España, el sur del país va a ser una de las paradas y Málaga está entre las ciudades elegidas. Empezará en Sevilla el próximo 11 de octubre, después actuará el 18 de octubre en Murcia y llegará a Málaga el 1 de noviembre, tras vender más de 50.000 entradas y múltiples sold outs en ciudades clave como Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles o Chicago.

“Al final es empezar la gira en casa. Tenía que ser así”. Así describe la artista, que se ha reafirmado como una de las voces más icónicas del panorama musical internacional, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga lo que significa para ella el empezar su tour por España en Andalucía.

Para ella esta gira es “una gran aventura” y “uno quiere estar arropado cuando empieza una gran aventura”, asegura. Por eso no duda en volver a Málaga, un lugar que no es solo una parada más en su agenda, sino regresar a un lugar en el que vuelve a reencontrarse con sus raíces andaluzas y "es como volver a casa". “Imagina lo agustito que una va”, añade.

Así, en una gira con sabor a celebración y con la que hace un viaje por toda su discografía, promete ofrecer una experiencia única. “Aquí no puede faltar un Desátame o un Sobreviviré, si no, no salgo viva”, explica entre risas la artista.

A su repertorio se sumará Venenosa, un tema que define como “un regalo” que le llegó como una sorpresa de la mano de Nebulosa. “Cuando me mandaron la letra dije no sé lo que estáis tramando, pero estoy dentro porque la letra me parece lo máximo. Al poco tiempo me mandaron la canción y me fascina”, añade.

Málaga es, además, parte de un recorrido mayor que la llevará de nuevo a México, a Estados Unidos y a otros muchos rincones para despedirse de manera temporal de su público, ya que estará un tiempo alejada de los escenarios.

“Es importante que te echen de menos y echar de menos también el escenario”, comenta, explicando que tras esta gira tomará una pequeña pausa para respirar, observar, y seguir creando con la misma pasión de siempre porque todavía queda Mónica para rato.

Al reflexionar sobre sus 30 años como artista, confiesa que es “si no me llegan a recordar que tengo 30 años en esto, no me acuerdo. Soy muy mala con el paso del tiempo”. Y es que ella tiene la sensación de que “hace dos días tenía 17 años y le decía adiós a mis padres”.