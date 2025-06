Javier Castillo, pregonero de la Feria de Málaga 2025: "El alcalde me lo comunicó en persona y con palabras preciosas"

El escritor Javier Castillo, cuyas obras han dado la vuelta al mundo, ha sido el elegido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El autor de La chica de nieve, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga reconoce que no pudo hacerle "más ilusión".

Se enteró de la noticia hace varios meses, en el marco de una entrega de premios y en persona. Muchos pregoneros han recibido la noticia a través de una llamada del alcalde, como El Kanka, que pensó de inicio que todo era una broma.

"Me llevó aparte y me lo propuso con unas palabras preciosas que me guardo para mí", expresa el escritor, que se muestra muy emocionado por sumarse a una lista "increíble" de malagueños que han tenido el honor de dar el pregón. "Es un honor, una responsabilidad gigantesca, pero es la Feria de Málaga y como digo en el vídeo, no tiene palabras", sostiene.

Tras ser cuestionado sobre si a mes y medio para comenzar la Feria de Málaga tiene ya algo escrito, Castillo responde que no. "Tengo algunas ideas, pero lo escribiré cuando se acerque el momento", expresa, agradecido por la gran oportunidad.

Después del éxito del pasado año, creando hype con el anuncio de El Kanka como pregonero, el Ayuntamiento de Málaga ha repetido la estrategia de comunicación para revelar a los malagueños el nombre de Castillo.

En la mañana de este domingo, De la Torre compartía un vídeo en sus redes sociales grabado en la biblioteca Jorge Guillén, en el corazón de El Perchel, en el que se le veía hablando por teléfono con otra persona sobre la necesidad de encontrar pregonero ahora que ya había llegado el verano.

La ubicación del vídeo podía dar alguna pista sobre la elección del pregonero, pero fueron pocos los que acertaron el nombre de Castillo, que será el pregonero número 37 desde que comenzara a pregonarse la Feria de Málaga en 1987.

Ya por la tarde, a eso de las ocho, volvía a subir otro vídeo en el que se le veía de nuevo hablando por teléfono, esta vez dando datos sobre Castillo. Que su rostro apareció en una de las pantallas de Times Square, que su trabajo ha dado la vuelta al mundo... Hasta que decide colgar para entregar un libro en la biblioteca.

Y resulta que el bibliotecario no es otro que el propio escritor, que le pregunta qué le ha parecido La chica de nieve. El alcalde le reconoce que le ha enganchado desde la primera página, pero le confiesa que no ha visto la serie porque él no es de ver "televisión".

De la Torre aprovecha para proponerle, en nombre de todos los malagueños, a Castillo que sea pregonero. De inmediato, acepta, pues es algo que no le puede "apetecer más" ya que Málaga es su casa y la Feria de Málaga "no tiene palabras".

En ese listado de grandes nombres que mencionaba el escritor, Pablo Alborán, Dani Rovira, Diana Navarro, Alberto Díaz y un sinfín de ciudadanos ilustres de nuestra tierra, al que ahora se sumará Castillo.