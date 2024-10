Llega a Málaga el fenómeno fan de Antoñito Molina: el gaditano firmará discos a su 'club de los soñadores'

Es, sin duda, el fenómeno musical de la temporada. No ha tenido detrás el apoyo de talent shows como Operación Triunfo o La Voz. Su insistencia por triunfar en la música le ha bastado para llegar a los puestos más altos de las listas de reproducción en plataformas online o agotar en centros comerciales su disco El club de los soñadores, que lanzó el pasado 18 de octubre.

Antoñito Molina llegará a Málaga este martes, 22 de octubre, para firmar ejemplares, precisamente, de este disco. En él recopila los éxitos que ha ido cosechando en los últimos meses como Suéltate el pelo, Mi escondite, La Aventura o El club de los soñadores. Estas canciones se unen, además, a tres inéditas: Trampolín, De qué te vale y Me prometo.

El de Rota comenzará a firmar discos a las seis de la tarde en el centro comercial Bahía Málaga, en la zona de Cortijo Alto. Todos aquellos que acudan, podrán comprar allí el disco o traerlo de otro punto de venta. Eso sí, no se permite llevar otros discos anteriores del artista para agilizar la cola, pues se espera que sean muchas las personas que se acerquen a la firma.

De hecho, en su parada en Cádiz, su tierra natal, el artista estuvo firmando durante cinco horas a sus seguidores, agotándose los ejemplares de su disco en la superficie comercial donde firmaba.

Málaga es muy importante para Antoñito Molina, pues ha sido una tierra que le ha visto crecer como artista desde sus inicios. Lleva años recorriendo sus pueblos y sus salas tocando sus canciones, pero no ha sido hasta hace algo más de un año cuando ha sucedido verdaderamente su explosión de éxito.

En los últimos meses, el artista ha estado cuatro veces cantando en la provincia de Málaga. La última, el pasado 29 de septiembre, en el Teatro Cervantes. El gaditano llenó de energía y buen rollo el templo de las coplas malagueñas, que estuvo abarrotado hasta los topes. Así, el pasado 21 de junio actuó en el Festival de Música Cueva de Nerja y el 5 de julio estuvo en la plaza de Toros de La Malagueta siendo este concierto un auténtico baño de masas. Así, el 2 de agosto también actuó en la plaza de toros de Marbella.

Lo suyo es una auténtica carrera de fondo, con apenas 17 años el éxito le llegó con El tren de los sueños y aquello fue un camino de subidas y bajadas, de idas y venidas, hasta que relanzó su carrera, esta vez en solitario. En 2017 sacó su primer disco, Déjame que te cuente; en 2022, La ley de mi naturaleza y ahora ha nacido El club de los soñadores.

Hace unos meses, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga el artista reconocía que los finales de año, y más concretamente la Navidad, "es un tiempo bonito para regalar música y darle a la gente un tipo de canciones quizás diferentes. Termina el año, termina el verano. Hay como una nostalgia de lo que ha pasado y una ilusión por lo que viene. Y todo eso creo que me lleva a componer canciones de una manera distinta".

Para él, el único secreto de no cansarse en esta carrera de fondo que le está dando la gloria no es otro que "hacer lo que siento". Asegura que le costó asimilar hace algo más de un año que había metido a más gente en un recinto que artistas "de primera". Además, coincidiendo con que los números de las visualizaciones de sus videoclips y canciones subían. Pero sigue sin darle demasiada importancia a las cifras. Son algo que forman parte de su trabajo, pero no lo único. Prefiere quedarse con la emoción de cada concierto y con el cariño de sus fans. Ahora que sus conciertos son más grandes, aprovecha estas firmas para abrazar y sentir un poco más cerca a su legión de fans.