Blanca Suárez y Jaime Lorente llevan al cine el legado de Locomía: "Eran el significado de la palabra amistad"

El próximo 17 de mayo llegará a los cines de toda España Disco, Ibiza, Locomía, la nueva película del cineasta Kike Maíllo donde, jugando con la realidad y algunos rasgos ficticios, se dibuja la figura del grupo Locomía, con sus fracasos y sus éxitos, pero sobre todo desde la gran amistad que tuvieron los miembros del grupo, con sus amores y desamores incluidos.

La película, que ha sido presentada este viernes en la 27 edición del Festival de Málaga, se sitúa a mediados de los ochenta para resucitar la música y el glamour, pero también los excesos de la banda, que está encarnada por Jaime Lorente, Alberto Amman, Pol Granch o Blanca Suárez, entre otros actores del panorama nacional.

Lorente interpreta a Xavier Font, cabecilla del grupo durante años, y Suárez a Lurdes Iríbar, una mujer que fue fundamental para que Locomía rodara, aunque estuviera en la sombra. El filme trata de explicar cómo un grupo de amigos llega a Ibiza persiguiendo el sueño de dedicarse a la moda y allí acaban descubriendo a José Luis Gil, un productor y magnate de la industria musical que les lanza a la fama como grupo, no sin antes haber vivido como una verdadera comuna jipi trabajando en la discoteca Ku.

Jaime Lorente y Blanca Suárez no habían nacido cuando Xavier y su troupe ya cantaban Disco, Ibiza, Locomía. Antes de embarcarse en este proyecto, Suárez asegura que solo tenía apenas unas nociones básicas sobre el grupo. "Lo descubrí más cuando salió el documental en Movistar hace unos años. Ahí a mucha gente se nos abrieron las puertas. Se abrió un poquito la caja de Pandora de realmente lo que había sido su historia, su recorrido y su intrahistoria. De esto último es, precisamente, de lo que más trata esta peli", cuenta la actriz, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

En el filme, se percibe perfectamente el 'mamarracheo' de la movida de aquellos años locos. "El alma que tenían ellos era una especie de revolución en contra de lo que había. No sé si ahora necesitaríamos de ese 'mamarracheo'. Yo creo que lo que necesitamos es un poco de tranquilidad, de cuidarnos. La gente está un poco a la que salta con todo. Yo me he quitado Twitter, por ejemplo", cuenta Lorente, con una sonrisa.

Ambos, junto al resto del equipo, trabajaron duro para que aquellos aires de los ochenta brillaran, gracias a aspectos técnicos como el uso impecable del abanico, el mayor icono de Locomía y del que, por cierto, en la película prácticamente no se habla. "Pero eso no ha dado mucho problema, yo creo que lo peor de este rodaje ha sido conciliar. Fue bastante loco, muy intenso... Y sin darle un buen enfoque a los personajes, podría haber resultado otra peli", expresa el actor. Los dos actores, con un abanico en honor a Locomía. Francisco Hinojosa Aunque Xavier visitó el set de rodaje, no ha trabajado con él codo con codo para preparar al componente de Locomía. Blanca Suárez también tuvo la oportunidad de conocer algo más a Lurdes. Sin embargo, al haber partes de la película más llevadas a la ficción, tampoco quiso agobiarse replicándola. "Intenté mantener un poco equilibrada la balanza entre la ficción, entre la realidad y entre la información que te da el personaje que realmente está vivo", relata la actriz. Hay un instante de la película donde los personajes de Suárez y Lorente reflexionan sobre cómo la fama vuelve a algunos miembros del grupo absolutamente "gilipollas". Al respecto de los efectos de la farándula, Lorente es de los que piensa que si "eres gilipollas, eres gilipollas siempre, seas famoso o no". Por su parte, Blanca apunta que "según como estés por dentro, o en que momento vital te pille", es más sencillo o más complicado de gestionar.

La mayor lección que se han llevado del mensaje de la película es dar valor a la amistad, pues, en palabras de Suárez, si algo es Locomía es amistad. "Es una historia de amistad, de amor y desamor, porque en la amistad hay mucho amor, pero también desamor. Locomía es el resultado de unas personas que se quieren mucho y que eligen formar una familia y eligen a las personas de las que se van a rodear para formar esa familia, porque a lo mejor en sus casas no han tenido esa oportunidad, han sido incomprendidos o no han encontrado esa alma gemela. Nuestros personajes son almas gemelas", explica la actriz.

¿Y se iría alguno de los a los años 80 si existiera una máquina del tiempo? La respuesta es que no. Blanca pasaría, pero solo mirando a través de una mirilla, pues todas las épocas tienen "pros y contras". Por su parte, Jaime asegura que le gusta vivir en esta época. "Una terraza, el sol y las vistas de Málaga... Y con Blanca Suárez. ¿Qué más se puede pedir?", zanja el actor entre risas.

La película saldrá el próximo 17 de mayo en cines, pero tienes la oportunidad de verla esta noche a partir de las nueve en la sala 2 del Cine Albéniz. Puedes comprar las entradas pinchando aquí.