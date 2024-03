Blanca Suárez desvela el día que colapsó a 314 metros de altura por un ataque de vértigo: "Fue terrorífico"

Dani Martínez se ha llevado todo un alegrón al desayunar este martes con el gran dato que hizo el estreno de Martínez y hermanos en Cuatro. El programa, que hasta entonces se emitía en Movistar Plus+, marcó un 7,1% -mejora el acumulando mensual de la cadena en más de un punto- y 651.000 espectadores. Ha sido el mejor estreno del año en Cuatro.

El cómico tuvo a Blanca Suárez, Joaquín Reyes y Lorena Castell como sus primeros 'hermanos' en esta nueva andadura en la televisión en abierto que comienza el formato producido por Fremantle. Los tres se lo pasaron en grande contando anécdotas inéditas en el renovado plató del espacio de entretenimiento, cuya factura visual fue impecable.

Una de ellas fue la que narró la protagonista de Las chicas del cable o Jaguar que, por cierto, fue pareja de Dani hace unos años. Fue en la sección Rompiendo el hielo, en la que la actriz reveló que sufrió un episodio de pánico o, al menos, "me bloqueé bastante", durante un viaje de vacaciones que hizo a Tailandia.

"A medida que he ido creciendo, no sé por qué, tengo un poco de vértigo a las alturas. No es lo más normal... Es como que me pongo en el borde de algo y colapso un poco", se sinceró Blanca para después entrar en detalles de lo que le ocurrió a 314 metros de altura en la pasarela de cristal del rascacielos King Power MahaNakhon de Bangkok.

"Tuve que pedir auxilio. Me tuve que sentar en el suelo de cristal porque me bloqueé en medio de la pasarela. Fui incapaz de mover un pie...", relató. "A mí no se me suele notar si estoy en pánico o muy nerviosa. Por fuera suelo ser bastante pachorra, pero por dentro era un colapso total".

Afortunadamente, Blanca encontró una "mano amable que apareció y me dijo 'vámonos a tomar una cerveza' y yo dije 'sí, sí, sí'. Poco a poco salí de ahí". "Fue terrorífico", puntualizó la intérprete de la película Me he hecho viral ante los aplausos del público y las bromas del presentador.

La anécdota recuerda a la situación de pánico que sufrieron Chenoa y Mónica Cruz en una de las pruebas de El Desafío. Y es que las concursantes de la cuarta edición del programa de Antena 3 se vieron incapaces de superar su miedo a las alturas a la hora de enfrentarse a 'El Puente', un reto en el que los famosos deben tirar de memoria para cruzar una pasarela de cristales.