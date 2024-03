El momento viral de un reportero de la TV argentina que destapa las condiciones de trabajo precarias que tiene

El habitual tertuliano de programas de televisión, Antonio Maestre, ha rescatado en sus redes sociales el tenso momento que se produjo en la televisión argentina después de que un reportero denunciara, en mitad de una de sus conexiones en directo, las condiciones precarias de trabajo que tiene.

Ocurrió en Crónica, una de las cadenas que dedican las 24 horas de su programación a la información. En el corte que ha subido el periodista español, vemos cómo el presentador del programa realiza una broma a su compañero relativa a su salario.

"Ganas seis lucas [se refiere a un billete de mil pesos] por día, así que haciendo esto, aportas algo", dijo el conductor del espacio de la televisión del país latino, lo que hizo que el reportero estallara revelando aspectos de su situación laboral que ponían en entredicho a la cadena.

[El impactante testimonio de Eva Arguiñano: "Mi madre fue una de las supervivientes del bombardeo de Guernica"]

"Qué dices, que aporte a producción?", pregunta contrariado el reportero, que acto seguido empezó al decir que le pagan la hora extra a 1.715 pesos, es decir, lo que equivaldría a menos de dos euros. "No, no puedo aportar. No me alcanza", aseguró.

"La chica que trabaja en casa me cobra tres lucas. ¿Cómo lo pago? Explícame", prosiguió para después quedarse bien a gusto al revelar que está "en negro". Inmediatamente, el presentador desde el plató le emplazaba a que no continuara con ese discurso. "Pará, pará, pará", decía de forma insistente, a lo que el reportero hizo caso omiso.

El presentador de la cadena Crónica en Argentina quiere ir de gracioso con el sueldo del reportero y sale mal.



Working class hero. pic.twitter.com/mtTciw0Fo6 — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 5, 2024

"No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, pago 117.000 pesos a la Seguridad Social...", decía mientras los gritos del presentador hacían ininteligible su alegato. "¿Cómo hago si no me alcanza?", seguía muy enfadado el reportero para preguntar al conductor después cuánto cobraba y que él estaba "en blanco", es decir, en nómina.

"El presentador de la cadena Crónica en Argentina quiere ir de gracioso con el sueldo del reportero y sale mal", escribe junto al vídeo del momento en cuestión el tertuliano de laSexta, Antonio Maestre. "Working class hero", zanja. El objetivo de rescatar este momento no es otro que poner de manifiesto las condiciones laborales del Gobierno de Javier Milei, tal y como reflejan los comentarios posteriores a su mensaje en X.