Glenn Close visita el teatro Soho Caixabank de Antonio Banderas en Málaga

Que el actor malagueño Antonio Banderas es el principal embajador de su tierra no lo duda nadie. Habla de la provincia cada vez que puede, tanto en España como en el extranjero, e incluso ha participado en campañas de promoción turísticas. Banderas lleva décadas ligado a la cinematografía norteamericana y eso le ha permitido cultivar buenas amistades, entre las que se encuentran lógicamente actores, actrices y directores famosos.

Una de ellas es Glenn Close. El año pasado estuvo en Madrid en un ensayo general de Company y el propio Banderas le explicó todo el proyecto que ha realizado en Málaga con el teatro Soho Caixabank. Pero una cosa es que te lo cuenten y otra vivirlo en persona y, ni corta ni perezosa y cuando su agenda se lo ha permitido, Close ha venido a Málaga a ver cómo es el teatro.

Ha sido esta semana, como así ha recogido el propio actor malagueño en sus redes sociales. "Welcome to Teatro del Soho, my dear friend. You´re at home!", ha escrito en Instagram, indicando que Close había visitado las instalaciones del teatro Soho y se había quedado "maravillada" con el montaje de Imagine, la nueva obra que estrenarán el próximo miércoles, 6 de diciembre.

Fue famosa esa película de Tu a Boston y yo a California (no salían ni Close ni Banderas en el reparto que era de 1961), pero aquí ha ocurrido algo similar. Close estaba en Málaga y Banderas en Nueva York, donde está grabando una película con Nicole Kidman.

Uno de los grandes proyectos de Banderas es la academia Sohrlin en Málaga, en la que según ha dicho el actor malagueño se harán masterclass, por lo que no sería de extrañar que algunas de esas clases las pudieran dar profesionales de la talla de Close.

Sería un auténtico lujazo, pero se dan las circunstancias para que se produzca. Close es amiga de Banderas y ya conoce el teatro en persona. Lo mismo podría pasar con Meryl Streep, que también es amiga de Banderas y que al recoger el Premio Princesa de Asturias en Oviedo en octubre citó en su discurso al teatro del Soho.

