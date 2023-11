Antonio Banderas acerca a los jóvenes al Soho: “Quise ser actor por el teatro, el cine es un accidente de 125 películas”

Antonio Banderas y Alessandra García se han subido este viernes al escenario del Teatro del Soho sin nada planeado. Antes de comenzar, solo habían comentado tres palabras: habitar, escuchar y sorprenderse.

No hizo falta más para captar la atención de un patio de butacas abarrotado por jóvenes que querían oír los consejos y las aventuras del actor malagueño más universal en un coloquio con la artista, ganadora de un premio Max a mejor espectáculo revelación.

"Quise ser actor por el teatro, el cine es un accidente de 125 películas". Esta es una de las frases con las que Banderas ha rendido homenaje a una disciplina artística que forma parte imprescindible de su vida y que ha logrado materializar con el Teatro del Soho.

El actor malagueño ha repasado sus inicios. "Cuando empecé, me encantaba ver a un grupo de personas contándole una historia a otro grupo de personas, es un acto de civilización increíble. Los ingleses no dicen to act dicen to play. Me daba esperanza ver a actores muy mayores, ver que siguen jugando y disfrutando en el escenario", comentó.

Durante su exposición ante el auditorio, ha vuelto a recordar lo que le cambió la vida el ataque al corazón sufrido en 2017, que sigue muy presente en su memoria y en su forma de ver la realidad. "La vida te tiene que dar una patada para darte cuenta de donde estás. Esa noche en Londres me di cuenta de que tenía que volver a casa y recuperar el tiempo perdido, hacer lo que quería hacer", ha confesado Banderas, quien reconoce que tiene el objetivo de acercar el teatro a los jóvenes de una forma "barata".

"Al final, las compañías son empresas, y no pueden meter 26 músicos en un espectáculo, perderían su dinero como yo lo hice. Pero aquí estamos para alcanzar esos niveles de excelencia, que no significa que lo hagamos", ha afirmado.

Hilo conductor de Alessandra García

Las tres palabras que Alessandra García preparó como hilo conductor para la charla con Banderas estuvieron muy presentes durante todo el encuentro. "¿Hay algo que no te permitas escuchar por prejuicios?", preguntó la artista, también responsable de la programación de Artes Escénicas y Música en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga.

El actor hizo referencia a Pedro Almodóvar, "que fue un catalizador para que muchas cosas se normalizaran en el paso de una dictadura a una democracia". Para el malagueño, los prejuicios "había que agarrarlos y quitártelos como el que se quita una chaqueta y dejarlos colgados en la puerta del escenario". "Uno tiene sus principios morales, no estoy de acuerdo con todo lo que se sube aquí, pero tiene que estar. Si no, no estaríamos construyendo un espacio de libertad", ha recalcado.

"Lo más fundamental es no convertirnos en seres manipulables y poder tener independencia y personalidad. Con eso, nadie os podrá cambiar" Antonio Banderas, actor

En este punto, Banderas ha contado una anécdota sobre aquellos años, en la que su madre fue protagonista. "Cuando hice Laberinto de pasión, mi madre se fue con una montaña de amigas al cine, y de repente me ve morreándome con Imanol Arias, yo le había dicho que era una comedia", bromeó el actor, que despertó carcajadas en su atento público.

En un ambiente muy distendido, el actor se ha dirigido a los jóvenes estudiantes de artes escénicas como un compañero de profesión más. "Lo más fundamental es no convertirnos en seres manipulables y poder tener independencia y personalidad. Con eso, nadie os podrá cambiar", comentó el malagueño, al que le gusta “escuchar verdades en esta época de ‘fake news’”.

No faltó una referencia a los teléfonos móviles, "ese cerebro que viaja en nuestros bolsillos". "Es peligrosísimo, no ha hecho que el mundo sea mejor. A tanta velocidad, se produce una falta de profundidad", añadió Banderas, y recordó que "cuando se viene al teatro hay que escuchar, el espectador necesita un tiempo para reciclar información y avanzar en el entendimiento de la obra".

Un Banderas muy cercano continuó adentrándose en los sentimientos del teatro con las otras dos palabras que García había dejado en el aire. "¿Sientes que un espectador o espectadora, cuando ve una obra, la está habitando?", a lo que el actor no dudó en responder: "Sí". "La está viviendo. El desarrollo de los siglos del arte es como una escalera, el mayor estímulo creativo está en la vida".

¿Una sorpresa mala puede convertirse en una sorpresa extraordinaria? "Sí. Es lo que me pasó en 2017 cuando tuve el ataque al corazón y todo lo que ha venido después. Las cosas que vinieron a mi cabeza en ese momento no eran importantes, una de ellas fue como iba a quedar el Málaga el domingo", bromeó.

Tras una intensa charla, llegó el turno de preguntas, donde los jóvenes querían conocer la opinión de Banderas sobre todos los aspectos de la vida actual. "Desgraciadamente, el futuro de los jóvenes hay que planteárselo a nivel mundial, hay cosas muy complicadas y nuevas tecnologías que aún no alcanzamos a comprender el alcance real. La velocidad produce vértigo, hay nuevos pecados que vienen atados al móvil, pero si no lo usas te quedas aislado", ha profundizado el actor, que asegura que pese a que es activo en redes sociales siempre busca mantener "una cierta intimidad".

El malagueño ha sido sincero con sus interlocutores: "Es un futuro muy incierto, complejo, se os obliga a tener los ojos muy abiertos, para que no os arrolle este tsunami tremendo. La inteligencia artificial va a transformar completamente la realidad, nunca más vamos a saber que es real y que no. Esto sí, el teatro sí tiene esa cualidad. Por eso, tenemos una voluntad muy fuerte para que la gente joven nos visite, vamos a insistir de formas muy claras", aseguró.

Y es que uno de los próximos proyectos de Banderas es la creación de una escuela técnica para los profesionales que están detrás del escenario. "Hay un déficit tremendo de técnicos en España, profesiones que son muy importantes dentro de una obra como los regidores, luz, sonido, gestión o administración", subrayó.

El actor malagueño también ha desgranado sus pasos en los últimos meses, "una de las preguntas que más interesa", bromeó García. "He pasado un verano sin vacaciones en Londres, hacía un fresquito de puta madre, ayer vi el programa de MasterChef en La Pérgola y pensé, no veas la pechá de sudar que me di", dijo Banderas, que el próximo 3 de diciembre comienza la grabación de una película dirigida "por una mujer" con Nicole Kidman como coprotagonista.

Sea en el lugar que sea, Banderas no deja de "inventar" proyectos. "No me gusta el paso del tiempo. Yo sí quiero vivir, me gustaría estudiar piano con 280 años y componer con 300", bromeó.

