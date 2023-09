Málaga recibe el contundente directo de los cantantes urbanos Cano y JC Reyes en Sabatic Fest

A una semana del fin del verano de 2023 Sabatic Fest prosigue con su programación de conciertos en directo, que han tenido lugar desde el pasado mes de junio en Autocine Málaga CesurFP. En esta ocasión, la música urbana vuelve a ocupar el escenario del festival con dos de sus máximas referencias actuales en nuestro país: Cano y JC Reyes.

Ambos presentarán su directo mañana viernes 15 de septiembre a partir de las 20.30 horas. “Caile”, “Tenerte” o “Cuando salga la luna” son algunos de los éxitos del madrileño Cano, que acumula actualmente más de 25 millones de streams de su música en Spotify. El controvertido JC Reyes llega desde Sevilla para presentar “Piribiri”, “A300” o “34 Amor y mafia” que a día de hoy suman más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Las entradas están a la venta en sabaticfest.es o SeeTickets.

David Cano Calleja, conocido artísticamente como Cano, nació en Madrid el 25 de marzo del 2001. Creció en las calles del barrio de Rivas Vacía-Madrid, las cuales le sirven aún hoy en día de inspiración para todas sus letras. Su lema está relacionado con la cultura callejera y el dinero, de ahí su frase "Dinero Pa' Quitarme De Problemas". Con tan solo 17 años comenzó a grabar su música en la habitación de un amigo. Dos años después, decidió comenzar oficialmente su carrera musical sin sospechar que ésta, antes un “hobby”, iba a convertirle en uno de los artistas emergentes nacionales más importantes del momento. Con +51M de views totales en YouTube y 1.9M oyentes mensuales en Spotify nadie puede discutir el éxito de este joven artista. Su hit “Tu Y Yo” alcanzó el disco de oro y disco de platino con +25M de streams y +10M de views.

Juan Manuel Cortés Reyes, conocido como JC Reyes o The Young Gypsy, es un cantante de música urbana que nació en Sevilla en 1997. Aunque empezó en la industria musical en 2017, no llegó a oírse su nombre por primera vez en 2020, con su “34 Amor y Mafia” junto a Camin. Este tema cuenta con 89 millones de reproducciones en Spotify. En marzo de 2021 publicó su primer álbum, “Los Green Lanters”, en el que se encuentran canciones como “Relación Secreta con Bandaga” y “Lo Sacude” con El Jincho. En 2022 volvió a viralizarse con “Coronamos”, ahora uno de sus temas más escuchados, como “La 13 14” y “Tiene el cielo ganao”. El rapero andaluz comenzó con su gira por España el pasado 4 de mayo y ahora cuenta con casi 4 millones de oyentes en Spotify.

SABATIC FEST es un festival que reúne música, gastronomía y arte en un mismo espacio, el Autocine Málaga Cesur FP, con una impecable puesta en escena, en un insuperable enclave al aire libre. Los conciertos se llevan a cabo en una versión premium y vanguardista, generando una experiencia única e inolvidable. Sabatic Fest ha llegado a Málaga para ofrecer, hasta el 24 de septiembre, una experiencia de verano completamente diferente al resto de festivales que existen en la provincia y sus alrededores.

No solo ofrece un cartel de artistas diseñado para diferentes públicos y que permite disfrutar de todos los gustos musicales, sino que amplía el horizonte con otras posibilidades para vivir en un espacio diseñado para exprimir al máximo cada momento. En sus más de 16.000 metros cuadrados encontrarás tanto los escenarios de los conciertos como una zona gastronómica con diferentes foodtruck e, incluso, un After Party con zona DJ y mucho tiempo para disfrutar bailando hasta las 06 am.

Además, en los descansos entre los conciertos se proyectarán sobre la gran pantalla del Autocine las creaciones de diferentes artistas de Art Futura, el festival de Cultura y Creatividad Digital que explora los proyectos y las ideas más importantes surgidas en el panorama internacional del New Media, la Realidad Virtual, el Diseño de Interacción y la Animación Digital.

Próximos eventos

Sabatic Fest permanecerá como oferta cultural de referencia en la capital malagueña hasta el 24 de septiembre, ofreciendo una variedad inmensa de conciertos y otros eventos musicales para todos los públicos y gustos. Las próximas fechas son:

15 de septiembre: Cano, JC Reyes

17 de septiembre: Maldita Nerea, Nena Daconte y Lala Love You.

22 de septiembre: Yo fui a EGB, con Sabrina, Boney M, La Frontera, Danza Invisible, Vicky Larraz, Tenessee, Tam Tam Go, Los Manolos y Orquesta Mondragón

Sigue los temas que te interesan