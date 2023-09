Los referentes mundiales del turismo espacial y subacuático de lujo se reunirán en Marbella

Los días 26, 27 y 28 de septiembre se celebrará la cumbre internacional de turismo espacial y subacuático SUTUS by Les Roches, con una jornada inaugural presencial y dos jornadas virtuales. Futuro, espacio y universo submarino se darán la mano en SUTUS, Space & Underwater Tourism Universal Summit, el único evento que aúna lo mejor sobre turismo espacial y subacuático a nivel mundial.



El encuentro, organizado por Les Roches, escuela especializada en formación hotelera y turismo de lujo, y Medina Media Events, reunirá en su cuarta edición a más de 40 expertos de primer nivel. Como explica Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, “estamos extremadamente orgullosos de ser reconocidos como uno de los eventos de turismo espacial y subacuático más importantes del mundo. Además, con la reciente creación de la Agencia Espacial Española (AEE), con su sede en Sevilla, todo cuadra aún más, convirtiéndonos en un Foro Internacional muy importante. Del mismo modo, el nombre de Marbella está en boca de todas las grandes empresas y agencias que vienen a SUTUS”.

Al acto de presentación de esta cuarta edición han acudido Laura Arce, directora general de Turismo del Ayuntamiento de Marbella; Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches; Ricardo Medina, CEO de Medina Media Events; Mano Soler, director general de Les Roches Marbella; y Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de Acosol, entre otros.



Más de 30 empresas contarán sus proyectos durante las tres jornadas del evento, como HALO Space, ABOVE SPACE (antes Orbital Assembly), Humans2Venus, Eyos Expeditions o PROTEUS Ocean Group, entre otras.



También es muy destacable la participación de las agencias espaciales más importantes a nivel mundial, como la americana NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la japonesa (JAXA), y la Agencia Espacial de Colombia o la Agencia Nacional de Ciencias Espaciales de Baréin (NSSA), que se han sumado a esta cuarta edición. Además, participan reconocidas entidades como la Universidad Internacional del Espacio (International Space University – ISU), la Sociedad del Turismo Espacial (Space Tourism Society – STS) y la Agencia Suiza de Turismo Espacial (Swiss Space Tourism).



Un momento de la rueda de prensa.

Para Ricardo Medina, CEO de Medina Media Events, “no hay ningún otro evento internacional como SUTUS, que tenga un nivel tan alto de empresas, agencias, ponentes y patrocinadores”. Asimismo, afirma que “el espacio y el mar se han convertido en lugares de encuentro y colaboración mundial, donde no existen las guerras o los conflictos que tenemos en la Tierra. Se trata también de que agencias como la NASA o la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) no sólo nos expliquen sus proyectos más recientes, sino también que den mensajes inspiracionales y nos cuenten qué les motiva a realizar sus misiones”.

El papel de España en las misiones Artemis



España se adhirió en mayo al programa Artemis de la NASA, que promueve la colaboración entre 28 países con el objetivo de llevar a la primera mujer a la Luna en 2025 y de preparar un futuro viaje a Marte.



Álvaro Giménez Cañete, delegado especial del Gobierno para la Agencia Espacial Española (AEE) y ex director de Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA), explicará los avances en la Ley Nacional del Espacio y en el Plan Nacional del Espacio.



Mujeres protagonistas



Esta cuarta edición de SUTUS contará con muchos rostros femeninos. Así pues, la Agencia Espacial Española estará representada por su directora de Espacio, Eva Villaver.



Chiharu Hoshino, Deputy Director Paris Office de la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, también estará en Marbella para hablar de los proyectos más recientes de exploración espacial de su país, destacando su proyecto ‘SLIM’ para alunizajes precisos y planes de traer muestras de la superficie de Fobos, el mayor satélite del ‘planeta rojo’.



Lola Higueras, la primera arqueóloga submarina en España, con más de 2000 naufragios españoles documentados, será otra de las ponentes de referencia en SUTUS 23.



¿Viajes seguros y sostenibles al espacio? Sí, a partir de 2025



La compañía española HALO Space ofrece una forma segura y ambientalmente responsable de viajar a la estratosfera para apreciar “el espacio y la majestuosidad de la curvatura de la Tierra”, en un vuelo que dura entre 4 y 6 horas.



Carlos Mira, CEO de HALO Space, contará en SUTUS 23 cómo su empresa prevé que para 2029 realice hasta 400 viajes comerciales, transportando 3.000 pasajeros al año. Cada billete costará entre 100.000 y 200.000 euros por persona.

La Estación Espacial del Océano, en SUTUS by Les Roches



Los líderes del turismo subacuático de lujo tampoco se pierden la cita. Fabien Cousteau presentará avances en la Estación Internacional del Océano y Rob McCallum, eminente explorador marino, nos sumergirá en las profundidades de los cinco océanos con su expedición 'Five Deeps'. Además, el aventurero y submarinista Karlos Simón hablará de cómo disfrutar de los tiburones tigre de 5 metros en las Bahamas.



Demos inéditas



Los asistentes, además, podrán disfrutar en la jornada inaugural de una 'Demo Area', en la que poder experimentar desde cómo es estar en mitad del espacio a través de un planetario, hasta cómo duermen los astronautas al introducirse en el hábitat espacial. También podrán ver imágenes exclusivas en Ultra Alta Definición de la NASA o de las profundidades del océano capturadas por The Explorers, así como experimentar a través de Realidad Virtual cómo es estar en la Estación Espacial Internacional.

Todas las conferencias de SUTUS by Les Roches se podrán seguir a través de su plataforma virtual, impulsada por ‘El Observatorio' de Medina Media Events. En la misma, los asistentes podrán programar videoencuentros con otros participantes y ponentes, además de visitar demos online exclusivas.



SUTUS 2023 by Les Roches, bajo el lema "Más allá de las fronteras naturales", cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Turismo y Planificación de la Costa del Sol, Acosol, HALO Space, Marchica Med, ABOVE SPACE, Alanda Hotel Marbella y Karlos Simón Viajes y Expediciones.

