'Urban', la serie de baile rodada en las calles malagueñas que llega pronto a Amazon Prime

María Pedraza, Asia Ortega y el mexicano Bernardo Flores interpretan a tres jóvenes que buscan su sueño a partir del fracaso en Urban. La vida es nuestra, una serie de Mediaset España que se estrenará en Prime Video y que tiene como telones de fondo la música urbana y la ciudad de Málaga.



La idea original es de Jota Aceytuno, que explica en un descanso del rodaje que "es una historia sobre el fracaso, la frustración y los miedos", y los protagonistas son "tres personas que, cada una a su manera, viven ese fracaso e intentan gestionarlo".



Ha querido apostar por "arriesgar" porque aunque tenía elementos populares como la música urbana o un reparto "muy conocido", decidió "ir contracorriente y transmitir un tono muy de verdad".



Antes conocía solo "la parte más turística" de Málaga pero en el rodaje ha descubierto "una ciudad que no conocía, la de verdad, una ciudad obrera y de barrio, y esa Málaga cogió un peso en la narrativa de la serie que era fantástico porque llevaba a la realidad y a la contención".



"Todo el paisaje de Málaga al final está contando a los personajes", señala Aceytuno, que añade que la ciudad "se construye como un personaje más y como un paisaje que aporta algo a los personajes".



María Pedraza se guía mucho "por la intuición" cada vez que le presentan un proyecto, y cuando conoció Urban sentía que "iba a ser un éxito, no solo de cara al espectador".



"Me lo presentaron de una forma en la que creí desde el minuto uno. Tiene lo que me gusta del cine, de magia y realismo, y te da la sensación de estar dentro", asegura la actriz.



Cree que los personajes le "ayudan a ser mejor persona" y, en el caso de Lola, le ha "enseñado a estar a gusto en la soledad, aunque ella se refugia demasiado en esa soledad por toda la carga emocional que tiene".



Sobre las plataformas, espera que "se queden mucho tiempo porque dan mucho trabajo a los actores y al resto de departamentos y han dado muchas alegrías", además de proporcionar una gran proyección internacional. "Vas a París y de pronto te conocen allí a través de una serie que han visto en una plataforma".



Para Asia Ortega, lo que le ocurre a los tres protagonistas "le puede pasar a cualquiera que trata de cumplir un sueño y tiene dificultades, frustración, competencia y aspectos emocionales que también afectan".



"Todos nos hemos visto envueltos en el afán de encontrar el lugar que queremos, nuestro objetivo profesional, y en una vida dura en la que hay muchos noes. Soy como mi personaje, Yanet, porque nada me va a parar, pero sin perder mi esencia", explica Ortega.



A su juicio, las plataformas "dan una oportunidad a las caras nuevas y es importante que haya producción" pero pide "un poco más de tiempo" para desarrollar estos proyectos, que "al final acaban saliendo, pero no se puede olvidar que se está haciendo un trabajo creativo".



Bernardo Flores afronta su segundo trabajo en España tras Express, ahora con "un personaje más elaborado y con más matices", y siente que este país es un lugar donde "actoralmente" le han "recibido muy bien" y ha "encajado" con los perfiles que le han propuesto.



También le gusta que en España se sea "más contenido y real al hablar y escribir" y que la forma de dirigir sea "muy natural", mientras que en México están siempre "luchando por salir de un melodrama", y se felicita por el hecho de que "poco a poco empiecen a perderse las barreras en el arte y se mezclen los países, las culturas y las maneras de actuar y de expresarse".



No conocía antes a sus dos compañeras de reparto y ha descubierto a "dos chicas muy humildes y generosas al trabajar" con las que ha habido "mucha química", según Flores, que destaca de la serie que "habla de lo dura y difícil que puede ser la vida y sobre las piedras que encontramos en el camino y los fracasos".

Sigue los temas que te interesan