Entrada gratis al Museo Thyssen Málaga para celebrar el Día de Andalucía

El Museo Carmen Thyssen Málaga, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, vuelve a abrir sus puertas en una jornada gratuita para todos los visitantes, en la que volverá a ofrecer visitas guiadas con un recorrido que revisará varios temas andaluces presentes en la Colección.

Paisajes, fiestas, tradiciones, escenas de la vida cotidiana en sus calles y patios... Para los pintores del siglo XIX, estos asuntos representaban símbolos y tópicos de la cultura de nuestra comunidad, que la clientela artística extranjera apreciaba por lo que de exótico veía en ellos y la española por la forma vivaz y pintoresca en que se mostraba su tierra.

En la evolución de la pintura española desde el romanticismo a la mirada realista, ya a finales de la centuria, y en las experiencias más renovadoras de comienzos del XX, estos temas pervivieron, si bien su contenido folclórico fue sustituido por la observación desprejuiciada y la exaltación de la luz y los colores del sur como protagonista de las obras, han indicado desde el museo.

En este sentido, la directora artística de la pinacoteca, Lourdes Moreno, ha señalado que "el recorrido previsto para el Día de Andalucía revisará varios temas andaluces, en los que los dos enfoques indicados conviven y se contraponen en la narración visual del arte español que traza la colección del Museo".

Obras como Puerto de Málaga (Manuel Barrón, 1847), Una cofradía pasando por calle Génova (Alfred Dehodencq, 1851), La feria de Córdoba (Julio Romero de Torres, c. 1899-1900), A la romería de Torrijos (Gonzalo Bilbao, c. 1915) o El baño (Sevilla) (Francisco Iturrino, c. 1908), entre otras, protagonizarán estas visitas guiadas, que se desarrollarán a las 12.00 y 13.00 horas, en horario de mañana, y a las 17.30 y 18.30 horas, en horario de tarde.

Estas propuestas cuentan con un aforo máximo de 16 personas por grupo, y los interesados pueden inscribirse en ellas directamente en taquilla al acceder al museo. Por otra parte, el lunes 27 de febrero, víspera del festivo de la Comunidad Autónoma, el Museo Carmen Thyssen Málaga abrirá de forma extraordinaria, con sus horarios y tarifas habituales.

Además, el Día de Andalucía coincidirá con la recta final de la exposición temporal Arte belga. Del impresionismo a Magritte. Musée d'Ixelles, cuyo último día de apertura será el domingo 5 de marzo.

La apertura gratuita del Museo incluye también la posibilidad de visitar esta exposición que repasa, a través de más de setenta obras procedentes del Musée d'Ixelles de Bruselas, un completo y singular panorama que permite indagar en las principales tendencias plásticas desarrolladas en Bélgica desde el fin-de-siècle hasta los años cuarenta del siglo XX.

Por otro lado, y dentro de las actividades que ofrece el Área de Educación para la Semana Blanca, el Museo Carmen Thyssen ha organizado del 28 de febrero al 3 de marzo la propuesta Game-on. Emociones en juego.

Partiendo de los tradicionales juegos de mesa, construiremos un tablero de emociones a partir de las experiencias vividas en espacios de la vida cotidiana, en una actividad destinada a niños y niñas de 5 a 12 años, para la que aún quedan algunas plazas disponibles en la sección Actividades de la web del museo.

Sigue los temas que te interesan