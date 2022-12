El Barrio elige Málaga para volver a los escenarios: estará al Cortijo de Torres el 2 de junio

"He vuelto / Se acabó este descansito /Ahora toca caminito de guitarras y sombreros...", cantaba en 2014 José Luis Figuereo, más conocido por todos como El Barrio, tras pasar dos años fuera de la escena pública. En noviembre de 2021, anunciaba en su cuenta de Instagram que se iba de nuevo, pero esta vez "a la ausencia, al recuerdo, no al retiro", por lo que sus seguidores intuían que no pasarían demasiado tiempo sin saber de él y de sus acordes de nuevo.

Y así ha sido, justo un año más tarde ha reaparecido para presentar Atemporal, su nuevo álbum, cargado de sentimiento y nostalgia, que viene acompañado, además, de una gira en 2023 que se iniciará en Málaga, una tierra que acoge siempre con los brazos abiertos al artista gaditano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Barrio (@el_barrio_cantautor)

La cita será el próximo 2 de junio en el Auditorio Cortijo de Torres de Málaga capital y ya están a la venta las entradas. Ya no están disponibles las del sector de Front Stage -en las primeras filas, que costaban 71,50 euros- ni las de movilidad reducida. Solo quedan en pista (44 euros) y en grada, a 55.

Su último sencillo se llama A veces y pertenece, como decíamos, a su nuevo disco, Atemporal. El gaditano asegura que le puso este nombre porque en su descanso ha recordado sus anteriores discos y ha tratado de traerlos a la actualidad. De hecho, lo ha debido hacer bien, puesto que la mayoría de su público reconoce a El Barrio de finales de los 90 y principio de los 2000.

La última vez que El Barrio estuvo en Málaga fue el verano de 2021, cuando hizo parada en la ciudad durante su gira El danzar de las mariposas dando un auténtico recital que dejó embelesados a sus fieles seguidores. A sus 52 años y tras más de 25 años en la música, se caracteriza por ser un cantante enérgico sobre las tablas y discreto fuera de ellas, manteniéndose mucho al margen de polémicas en redes sociales y sin compartir en estas sus rutinas e inquietudes.

Sigue los temas que te interesan