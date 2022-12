India Martínez volverá a Starlite este verano: es una de las nuevas confirmadas de la próxima edición

La cantante cordobesa India Martínez volverá al festival Starlite Catalana Occidente de Marbella el próximo verano, en concreto el próximo 24 de junio dentro de su gira Nuestro Mundo Tour. La última vez que pasó por Starlite fue en 2020, cuando este fuera el único festival que se celebrara durante el verano postconfinamiento.

El festival boutique más importante de Europa sigue confirmando nombres para su próxima edición. Además de Martínez, este martes también se ha confirmado la presencia de Norah Jones y Gipsy Kings junto a Nicolás Reyes. Todos ellos se subirán al escenario de la Cantera de Nagüeles en 2023.

Las entradas para estos conciertos saldrán a la venta este miércoles 14 de diciembre a las 12.00 horas, con un periodo exclusivo de preventa para clientes del festival desde las 10.00 horas, según han señalado desde la organización a través de un comunicado.

Calamaro

Andrés Calamaro regresará al Auditorio de Nagüeles el 29 de julio tras recorrerse Latioamérica con un exitoso tour con el que ha colgado en varias ocasiones el cartel de Sold out tras vender todas las entradas.

El cantautor, músico, compositor y productor, multipremiado a lo largo de sus casi 45 años de carrera, subirá al escenario para repasar sus grandes éxitos acompañado de toda su banda. El público podrá disfrutar de un repertorio formado por temas como 'Flaca', 'Bohemio', 'Para no olvidar' o 'Hong Kong'.

India Martínez

India Martínez hará lo propio el sábado 24 de junio. La artista, pese a su juventud, es ya una veterana de la música española, con sus nueve álbumes, discos de oro, de platino y varias nominaciones en los Grammy Latinos. El público podrá disfrutar en directo de grandes temas como 'Si ella supiera', que ha alcanzado Disco de Oro.

Además, volverá a Starlite Catalana Occidente para presentar su último disco, titulado 'Nuestro Mundo', repleto de diferentes abanicos estilísticos como la bachata, pasando por el reggaeton, el puro pop o las baladas.

Norah Jones

Norah Jones pisará por primera vez este escenario el jueves 27 de julio. Con su álbum debut 'Come Away With Me', publicado en 2002, Jones introdujo una nueva y singular voz, convirtiéndose en un fenómeno mundial y arrasando en los premios Grammy 2033. Desde entonces ha sido nueve veces ganadora en estos premios, ha vendido más de 50 millones de álbumes y sus canciones cuentan con más de seis mil millones de reproducciones en todo el mundo.

Entre sus publicaciones se encuentran grandes álbumes en solitario aclamados por la crítica y de gran éxito global: 'Feels Like Home' (2004), 'Not Too Late' (2007), 'The Fall' (2009), 'Little Broken Hearts' (2012), 'Day Breaks' (2016), 'Pick Me Up Off The Floor' (2020), el álbum en directo 'Til We Meet Again' (2021) y su álbum navideño 'I Dream Of Christmas' (2021), así como álbumes con sus bandas colectivas 'The Little Willies', 'El Madmo' y 'Puss N Boots' con Sasha Dobson y Catherine Popper.

Gipsy Kings

El auditorio dará también la bienvenida a los Gipsy Kings el 8 de julio, junto a Nicolás Reyes. Tras 25 años desde que captaron la atención del mundo su álbum debut, que presentó una mezcla única e irresistible de estilos tradicionales de flamenco con pop occidental y ritmos latinos, los reyes de la rumba flamenca han hecho giras ininterrumpidas por todo el planeta, vendiendo 20 millones de discos.

Tras éxitos como 'Volaré', 'Bamboleo' o 'Djobi Djoba', los Gipsy Kings regresan al festival boutique con 'Savor Flamenco', su noveno álbum de estudio y primer nuevo lanzamiento en seis años. Es, además, la primera vez en su carrera que se producen a sí mismos y escriben todo el material.

