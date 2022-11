"Málaga tiene capacidad para albergar proyectos culturales de envergadura como ha demostrado Antonio Banderas"

Salva Reina nació en Las Palmas de Gran Canaria porque destinaron allí un tiempo a su padre por motivos laborales, pero su familia siempre ha sido de Pizarra y regresó a la provincia de Málaga cuando era muy niño. "Los malagueños nacemos donde nos da la gana", dice con cachondeo.

El actor y humorista lleva una carrera meteórica, con continuos proyectos, entre los que se incluyen los de su propia productora de cine y teatro con La Cochera Cabaret. Precisamente su primer largometraje como productor, Isósceles, acaba de arrasar en los Premios Lorca de Granada. Reina está ahora en Barcelona grabando una serie para Netflix y ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL de Málaga.

Acaban de darle el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine Premios Lorca en Granada por su papel en Isósceles. ¿Se lo esperaba?

Ha sido una sorpresa. Primero estaba muy contento por estar nominado junto a otros actores de mucho calibre como José Sacristán. Y ha sido una alegría que me lo hayan dado a mí. Son circunstancias puntuales. Hay que estar contento con trabajar, con salir adelante y que se acuerden de uno.

La película, dirigida por el malagueño Ignacio Nacho, también ha recibido el premio a la mejor película y al mejor director. ¿Cuándo se estrena?

La llevamos al Festival de Málaga donde nos dieron el premio de los estudiantes de cine. Nos gustó mucho que gente que se quiera dedicar al cine vea nuestra película como algo futurible, posible y chulo. Fue bonito porque van a ser los próximos profesionales. Es el primer largometraje que hacemos desde la productora de La Cochera Cabaret, que es un proyecto mío en Málaga, y se han unido dos socios de Madrid a esta locura, Dalia Films y Sierra Gador Producciones. Ahora mismo estamos en un proceso de búsqueda de una distribuidora, de que se pueda estrenar a nivel comercial en alguna plataforma o en salas de cine.

Han hecho primero la película y ahora buscan dónde se puede ver.

Sí, hemos hecho un poco el proceso inverso. Lo normal es ir antes con alguna televisión o algún apoyo de distribuidoras, pero bueno, teníamos el proyecto, era accesible a nivel económico, teníamos ilusión y nos lanzamos.

Han empezado bien porque la están premiando en todos sitios.

Sí, ya tenemos 11 premios. El que hemos comentado de Zonazine del Festival de Málaga y en festivales en Torrevieja, Zamora, Cabra, Casares y ahora en Granada. Nuestra ilusión es hacer un estreno considerable en Málaga de la película para que pueda verla la gente. Al final se hacen películas, obras de teatro, se pintan cuadros o se hacen esculturas para que la gente las disfrute.

Es conocido desde hace muchos años como actor y humorista. Triunfó en papeles en La Isla Mínima o la serie Allí abajo, aunque su gran salto como protagonista de una serie se produce en 2019 con Malaka, en el que hace un papel duro. ¿Cómo fue la experiencia?

Malaka fue un espaldarazo como actor, pudiendo contar otras historias. Fue un proyecto muy potente, hecho desde Málaga y con mucha ilusión. Hubo cierta polémica porque había gente que decía que se podía reflejar una Málaga que no es real, pero Málaga es una ciudad cosmopolita y culturalmente avanzada con la posibilidad de ver una ficción que se desarrolle en su ciudad entendiendo que no es un documental de la ciudad. Yo, por ejemplo, no voy a dejar de ir a Estados Unidos porque vi el otro día una película de un asesino en serie que vivía allí.

¿Habrá segunda temporada de Malaka?

Ojalá, pero parece que no. Aquello se quedó en una miniserie. Una de sus grandes bazas fue un guión muy bien armado. Se cerró la serie con mucho respeto al espectador. A mí, como seriófilo que soy, cuando hay una serie que no la cierran bien no me gusta, me parece una falta de respeto al trabajador. En Malaka sí tienen un buen cierre de temporada. Es cierto que se podría alargar una segunda temporada, pero así quedó bien también.

Lleva una buena racha de trabajo. A partir de ahí vienen películas como protagonista como Antes de la Quema (2019), Con quién viajas (2021), El universo de Oliver (2022) o Isósceles. ¿Qué proyectos tiene a corto o medio plazo?

Desde Producciones La Cochera hemos producido nuestro segundo largometraje, que se llama Treguas, y tenemos muchas esperanzas puestas en él junto a Sierra Gador. Por otra parte, tenemos también una productora teatral en La Cochera y otro de nuestros retos es seguir con la sala de La Cochera Cabaret abierta para todos los malagueños, que ya llevamos diez años. Ahora mismo estoy en Barcelona donde estoy grabando una serie nueva para Netflix. Este verano he terminado de grabar además una película que se llama ¿Cuánto me queda?, que supongo que se estrenará en breve, otra que se llama Todos lo hacen, que la grabamos hace un tiempo y que se estrenará en diciembre… Ahí vamos, van saliendo cosas y nosotros también con nuestros propios proyectos desde La Cochera.

Es propietario de La Cochera Cabaret en Málaga junto a dos socios y ver la programación casi da vértigo porque está siempre repleta.

Somos una familia todos los que estamos trabajando allí. Vamos todos a una a piñón. Yo me encargo más de la dirección artística. Nuestra programación se caracteriza por tener muchos espectáculos para intentar llegar a diferentes tipos de público. Tenemos música, teatro, obras infantiles… Creo que nos hemos convertido en un referente andaluz y nacional a nivel de comedia porque todos los cómicos quieren pasar por aquí. Creo que estamos haciendo las cosas bien, poco a poco, desde nuestra capacidad.

Ya solo le falta hacer musicales como Antonio Banderas en el Teatro del Soho.

(Se ríe). Nosotros tenemos nuestras producciones teatrales y en 2023 es posible que, además de como productor, participe también como protagonista en una obra de teatro.

¿Qué le parece el proyecto de Antonio Banderas en Málaga?

Es una maravilla la labor que está haciendo Antonio de poner a Málaga en el mapa y el trabajo cultural que está haciendo por la ciudad. Es muy loable cómo se esta desviviendo y demuestra lo que siempre decimos, que Málaga puede ser una gran ciudad hasta donde queramos crecer y que hay capacidad para proyectos culturales de esa envergadura e importancia. Ya está viniendo gente los fines de semana a Málaga a ver musicales y a disfrutar de la oferta cultural como se va a Madrid. Es una pasada.

¿Cree que Málaga vive un momento dulce en materia cultural?

Málaga está de moda, es evidente. Como malagueño me resulta un orgullo que a cualquier sitio que voy cuando digo que soy de Málaga a la gente se le ilumina la cara. Me dicen, “qué guay, Málaga”. Es la primera reacción en el 99% de los casos. A la gente le gusta Málaga, quiere vivir y trabajar aquí. Málaga no para de crecer, con grandes iniciativas a nivel empresarial. Es maravilloso. No obstante, quedan muchas cosas por hacer y supongo que se estarán dando los pasos adecuados.

¿Se apoya en Málaga a los jóvenes que quieren abrirse un camino en el segmento cultural?

Creo que ahí tienen que intervenir las Administraciones. Nosotros lo estamos haciendo a nivel pequeñito, lo que podemos. Todos los malagueños debemos apoyar la cultura de base, crear un entramado de compañías, de grupos, de profesionales donde la gente no tenga que irse de Málaga y volver a Málaga a exponer su trabajo. Que se pueda trabajar desde aquí en todos los niveles culturales, en el cine, en el teatro, la danza, las artes plásticas, el circo… Sería lo ideal.

Uno de los problemas en Málaga es el acceso a la vivienda para los jóvenes por su alto precio. ¿Le preocupa?

Sí, claro que me preocupa. La gente quiere venir a Málaga y eso repercute lógicamente en el precio de la vivienda y de todo. Tiene que haber un cambio. O frenan los precios o suben los sueldos. No sé cual es la clave. Es preocupante no poderse independizar hasta altas edades, que tengas que compartir piso, que no te puedas desarrollar como persona… Es inquietante.

De los muchos proyectos que se hablan en Málaga, ¿cuál le encantaría que se hiciera?

Pues mira, el Guadalmedina. Me toca de lleno porque mi colegio era el García Lorca y el río es algo que tengo muy presente. Recuerdo que en tercero de EGB, con 8 años, vinieron al cole a decirnos que ya tenían la solución para el río. Ahora tengo 44 años y ahí sigue ese espacio siendo una brecha para la ciudad. Poder recuperarlo para la población y que haya más espacios verdes sería muy buena noticia.

Por último, no sé si es futbolero. ¿Cree que se salva el Málaga o no?

Sí que lo soy. Creo que hay que confiar. Nos la pintábamos muy felices con los fichajes, con una ilusión grandísima y parecía que estaba cantado que íbamos a entrar al menos en playoff. Pero estamos en una situación complicada. Hay que creer y tengo bastante fe en que nos vamos a salvar. Hay que sentar las bases para que este proyecto siga creciendo y poner al club donde se merece que es en Primera División.

