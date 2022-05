La música y el arte más vanguardista hecho por mujeres: el festival Flama regresará a Málaga en junio

Mujeres, arte, música y activismo. Son los cuatro pilares del festival Flama, cuya segunda edición en Málaga volverá a celebrar el talento femenino en la música experimental y los medios sonoro visuales el 1, 10 y 11 de junio. La cita pretende impulsar, visibilizar y promover la integración profesional de la mujer en los diferentes sectores de la música", han señalado sus organizadoras en un comunicado.

El festival también acercará las nuevas tecnologías y el arte digital a través de ponencias y conciertos. La inauguración tendrá lugar el próximo uno de junio con una exposición colectiva en el Polo Digital. La muestra estará protagonizada por artistas de vanguardia, especializados en realidad aumentada e inteligencia artificial.

El público podrá ver El jardín de las delicias de Anna Rierola, inspirado en la obra homónima del pintor El Bosco y compuesto por centenares de imágenes recopiladas y facilitadas por investigadores biomédicos que estudian con el microscopio diferentes episodios y estadios vitales.

También se expondrá la pieza de realidad virtual Hunter, obra de Alba G. Corral. Está basada en el espacio y los mundos oníricos marinos, y lleva el nombre del artista y pintor alemán Hans Hinterreiter, experto en geometría y en el estudio del color y los patrones. Además de Fauna de los franceses Adrien M & Claire B, una serie de diez carteles de gran formato que cobran vida con una aplicación de realidad aumentada personalizada. Estarán colgados por todo el espacio del Polo Digital donde los espectadores podrán descubrir animales imaginarios.

El Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga será otro de los escenarios de Flama. El espacio acogerá el 10 de junio una mesa redonda formada por Pat Quinteiro, agente de comunicación experta en música, arte y tecnología y codirectora de She Said So en España; Cristina De Silva, organizadora de L.E.V. Festival; Rosa Pérez, periodista cultural y DJ encargada de dirigir el programa Fluido Rosa en Radio 3.

El Castillo de Gibralfaro acogerá al día siguiente, el 11 de junio, una jornada al aire libre de conciertos con Claraguilar, Ylia y más artistas, cuyos nombres se anunciarán "próximamente", han señalado desde la organización del festival.

