Ya a la venta las entradas del Andalucía Big Festival: Muse, Jamiroquai y Rage, por 125 €

Las entradas para Andalucía Big Festival, que tendrá lugar en la playa de Sacaba los días 8, 9 y 10 de septiembre, han salido a la venta. Se pueden adquirir desde 125 euros más gastos de gestión en la web del festival.

Según indican desde la organización, esta primera edición del evento musical "promete convertirse en un must dentro del calendario de todos los amantes de la música en directo".

A los cabezas de cartel Muse y Jamiroquai se unió el pasado 22 de abril la banda internacional Rage Against The Machine. Han pasado 25 años desde que los angelinos no pisaban tierras andaluzas, "volviendo por todo lo alto en una de las dos únicas fechas que tendrán en nuestro país".

Cartel del Andalucía Big Festival.

Andalucía Big Festival forma parte del proyecto Andalucía Big, que busca ser el encuentro cultural más grande de Andalucía e incluye otros dos grandes eventos: por un lado, Andalucía Live, una serie de conciertos gratuitos que tendrán lugar en las distintas provincias de Andalucía las semanas previas al festival; y, por otro, Andalucía Music Forum, el encuentro para profesionales de la industria musical.

Estos tres nuevos lanzamientos "componen una nueva forma de internacionalizar la marca Andalucía a través de un turismo de calidad, que disfrutará tanto de todas las actividades de la zona sur como del clima y de la oferta gastronómica y turística de la región", han apuntado desde la organización.

Sigue los temas que te interesan