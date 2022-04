Día del Libro 2022 en Málaga: actos, eventos, actividades y encuentros para no leer hoy

El cineasta estadounidense John Waters dijo una vez que si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo tires. Dejando a un lado que si has ido a casa de alguien, quizás no lo hayas hecho para leer o ver una película en Netflix, la fracesita, como método para hacer que el personal al menos compre libros, no está nada mal.

Y no hay mejor excusa que un 23 de abril, Día del Libro, para hacernos con un buen montón de estos extraños artefactos (y de rosas) con las que vestir las estanterías billy de nuestra casa, tan blancas como vacías y tristes. Porque las librerías y las editoriales malagueñas este sábado están repletas de ofertas y descuentos que, si no queremos aprovechar para nosotros, nos pueden valer para hacer un regalo a esa persona de nuestra vida a la que, quién sabe por qué, sí le da por la lectura.

También esta jornada es una gran ocasión para no leer aunque sí celebrar el hecho lector: a lo largo de la provincia de Málaga se reparten multitud de actividades con las que festejar la lectura sin tener que abrir ni un solo libro. Pero, es que así debería ser nuestra realidad: el Día del Libro tendría que ser el único día del año en el que nadie leyera. Y no al revés.

Así que ya sabes: llena tu casa de libros aunque jamás te lances a ellos: nunca sabes qué clase de persona va a subir a tu piso...

CAC Málaga

El CAC Málaga se suma a la celebración del Día Internacional del Libro con una jornada dedicada a las familias e invitándolas a valorar la importancia que los libros tienen en nuestra cultura. El encuentro, de 11:00 a 13:30 horas, está compuesto por una visita a la biblioteca del museo, una lectura compartida de los libros Max y el artista y La Caperucita lectora y un taller en familia.

El CAC apuesta por las familias en este día. CAC Malaga

Los asistentes participarán en el taller Del papel a la vida: Día Internacional del Libro donde podrán crear su propio marcapáginas y así, continuar leyendo sus cuentos favoritos.

Biblioteca Provincial

La Biblioteca Pública Provincial de Málaga ha organizado distintas actividades lúdicas, lecturas de escritores malagueños, y un espectáculo de títeres para conmemorar este día.

La primera se ha denominado Castillos en el aire y a través de una actividad lúdica de preguntas y respuestas se pondrá a prueba los conocimientos de los participantes. Durante su desarrollo se repartirán también libros sorpresa.

La segunda se iniciará este sábado a las 10:00 horas en el salón de actos, con una lectura de obras del Colectivo Malagueño de Escritores, mientras que la tercera será una representación de teatro de títeres a cargo de Los Ángeles de Trapo a partir de las 11:30 horas en la sala infantil, con la obra Inolvidable Quijote.

Librería Luces

En el Día del Libro visita la Librería Luces la cuentacuentos Alicia Acosta.

Será a las 12:00 y con ella los más pequeños se maravillarán con los relatos que Acosta tiene preparados. Esta cuentacuentos es una psicóloga, escritora y narradora malagueña que no para de soñar historias, escribirlas y contarlas.

Librería Teseo

La librería Teseo de Fuengirola ha preparado un sorteo muy especial. Así, estos libreros rifan una cesta con novelas históricas de la editorial Edhasa y una mochila de Planeta llena también de novedades.

La librería chora ofrece dos sorteos repletos de novedades. Teseo

Por cada 10 euros de compra se obtendrá una papeleta de participación y hay que tener en cuenta que durante el día tendrán un 10% de descuento en todos sus libros.

Actos en Alhaurín el Grande

Enmarcadas en el campo de la magia y el universo de Harry Potter, Alhaurín el Grande ha generado este año actividades para acercar la lectura a los más jóvenes, como un espectáculo ofrecido por el mago Quique Quimera este mismo sábado a las 12:00 horas.

También habrá un importante espacio para las presentaciones de libros de escritores alhaurinos. Así, Juan Carlos Pérez presentará hoy a las 19:00 horas en la casa de la cultura su obra Ultrasaturados.

Libros en Antequera

La ciudad de Antequera, tras un mes repleto de actividades que han girado en torno a la lectura, este sábado, en la carpa de la plaza de toros, acoge una presentación teatral sobre El Quijote a las 12:00 y un espectáculo escénico musical para todos los públicos a las 19:00 horas.

Además, en la plaza Fernández Viaga, Alas de Papel repartirá libros por la mañana.

Letras torremolinenses

Torremolinos celebrará el Día del libro con distintas actividades para todos los públicos. Así, este sábado, a las 11:00 horas en el parque de la Batería tendrá lugar la lectura del manifiesto del Día del libro 2022, que contará con la participación de los alumnos del club literario, del club de lectura Ellas escriben y del club de lectura infantil, pertenecientes a la biblioteca municipal.

A las 12:00 horas y como colofón a las actividades, los pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos y concierto infantil Salva Trasto y la banda Papas Fritas.

Entremos en una librería al menos este sábado 23 de abril. Teseo

Coín y la imprenta

Una semana lleva Coín fomentando la lectura con todo tipo de actividades que culmina este sábado cuando tendrá lugar la entrega de premios a los más lectores del año tanto en la categoría de infantil como de adulto, en la plaza del Pescao, y, a continuación, habrá una actuación de teatro titulada Los extraterrestres defensores del planeta, de la compañía Trobadores.

Además, se celebrará el Velocilector, por lo que la localidad premiará con descuentos de 5 euros para la compra de libros a los diez primeros compradores de las librerías de Coín. De hecho, los propietarios de librerías y papelerías de la ciudad ofrecen un descuento del 10% en la compra de libros.

Un día dedicado a Cecilia Böhl de Faber, AKA Fernán Caballero

Este 2022, el Día del Libro está dedicado a la autora del año, Cecilia Böhl de Faber, más conocida por su seudónimo masculino Fernán Caballero. Así, el Centro Andaluz de las Letras pretende traer a la modernidad a esta escritora revisando los clichés que han ocultado su innovación creadora.

La escritora Cecilia Böhl de Faber, aunque por ese nombre no la conoce nadie. Wikipedia

Este sábado, por ello, comienza un programa de narrativa digital titulado Fernán Caballero, hacia la modernidad, en el que se difundirán píldoras virtuales para reflejar fragmentos de sus libros como La gaviota, La familia de Alvareda, Clemencia, La estrella de Vandalia, o Un servilón y un liberalito.

Leer sin ver

Y para finalizar, algo que ha parecido durante la documentación de este artículo: la maravillosa iniciativa de ONCE Leer sin ver.

Una idea que se basa en que leer ofrece otros puntos de vista (nunca mejor dicho), muestra otras realidades y otras formas de vida que nos permite conocer a personas extraordinarias. Sea en tinta, braille o audio la lectura nos permite interactuar con la ceguera a través de la literatura.

De este modo, podemos conocer y vivir aventuras, historias y relatos sobre la diversidad y las capacidades diferentes de los demás, para lo cual ONCE ha realizado una pequeña selección de libros en los que la ceguera es el hilo conductor como La ciega de Manzanares, Cierra los ojos y mírame y el clásico Lazarillo de Tormes, entre otros. ¡Vivamos mil vidas a través de los libros!

