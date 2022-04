Editoriales de Málaga: negro sobre blanco con acento malaguita

Empecemos con un spoiler: en su ensayo Los demasiados libros, el estudioso mexicano Gabriel Zaid explora el fenómeno de la edición y la publicación desde el punto de vista cultural, tecnológico, comercial y financiero, así como desde la perspectiva de los lectores, los editores y los libreros, llegando a una conclusión lógica: se publican demasiados libros. El título no deja margen para la sorpresa.

En un mundo en el que parece que se lee cada vez menos, esta afirmación podría parecer un sinsentido, pero, Zaid, al mismo tiempo, revela lo absolutamente necesario de seguir editando publicaciones.

En nuestra provincia, en este sentido, la producción editorial goza de una demanda creciente en una industria con una fuerte competencia pero que ha demostrado que continúa ofreciendo grandes frutos en esta era digital. Con sus propios problemas y condicionamientos, sin embargo, las editoriales malagueñas están remontando tras la ola de la Covid, cuyo envite ha supuesto un durísimo golpe para ellas, como en cualquier otro sector.

Pero ¿cuáles son las principales editoriales de Málaga? En el repaso que daremos bajo estas líneas comprobamos que cada casa editorial es única en su estilo y objetivo, pero esto hace que el catálogo malagueño se complemente a la perfección.

Pálido Fuego

La editorial Pálido Fuego fue fundada en Málaga en 2012 por José Luis Amores y desde entonces ha ido creciendo para alcanzar un catálogo de más de un centenar de títulos, fundamentalmente de literatura norteamericana. De hecho, su nombre hace referencia a la novela homónima de Vladimir Nabokov y surge de la vocación de su creador por la literatura contemporánea.

La web de Pálido Fuego.

Sus primeros lanzamientos fueron Conversaciones con David Foster Wallace, a cargo de Stephen J. Burn, y la primera novela de dicho autor estadounidense, La escoba del sistema, hasta entonces inédita en España.

Ediciones El Transbordador

Nacida a finales del 2015, la malagueña Ediciones El Transbordador no ha parado de crecer: novelas, relatos cortos, ensayo… Es una editorial de género con sus pies puestos en la ciencia ficción, la fantasía y el terror pero que no teme explorar otras realidades y propuestas: especialmente interesante es su apartado de poesía, Pequeño Laboratorio Alternativo, donde se mezclan sin complejos cualquier elemento que podamos imaginar.

El portal web de Ediciones El Transbordador.

Cuenta con una línea de libros físicos y ebooks y, además, tiene presencia en la web Patreon donde ofrecen diversos contenidos dependiendo del grado de implicación de cada cual.

Editorial Aljibe

Aljibe Ediciones es una editorial malagueña nacida en 1990 que se especializa en libros educativos, prestando especial atención a los alumnos con necesidades especiales.

Aljibe se especializa en libros educativos.

Ediciones Aljibe cuenta con un catálogo de más de 600 libros en uso hoy en día, donde se incluyen ensayos, cuadernos, adaptaciones curriculares, manuales especializados y libros sobre dislexia, autismo, conflictividad, lectoescritura, hiperactividad, etc. Su catálogo da respuesta a profesionales de la pedagogía, la educación y la psicología y su propósito es, por tanto, mejorar la atención a la diversidad a todos los niveles educativos.

EDA Libros

Ediciones de Aquí fue fundada por Fernando Mateo y Francisco Javier Torres en 2001 en Benalmádena. EDA Libros no pública demasiados libros al año, entre otras cosas porque no es una potencia económica, pero también porque no desea inundar las librerías de ediciones sin ton ni son.

EDA LIBROS

Su objetivo es la producción industrial seriada y sus responsables se definen como "creyentes en la literatura, no mercaderes de libros".

Editorial Aladena

Editorial Aladena es el germen original de esta editorial que se ha diversificado y que empezó a tener trabajos editados en 2007. Comenzó con ensayos relacionados con misterios de la historia y hoy en día, una vez asentada en el mercado, está volcada en la producción de libros de novelas y relatos, relegando esos ensayos a uno de sus sellos: Nagas Ediciones.

Así, Nagas Ediciones es un sello que surge con intención de convertirse en referente de trabajos de investigación. La historia, la ciencia, la pseudociencia, los enigmas de la historia, la antropología… la investigación en general y en todas sus ramas, tienen cabida en este nuevo proyecto.

La Editorial Aladena se ha dividido en tres sellos.

Por último, ha desarrollado el sello Ediciones Gorgonas destinado a la autoedición. La idea es convertirlo en sello de entidades cuyos trabajos muchas veces tienen cierto interés, pero carecen de la fuerza de la distribución y la venta en los canales oficiales.

Arguval

La editorial Arguval nació en 1983 y desde entones publica obras de temáticas muy variadas: historia, costumbres, guías prácticas de salud, psicología… También tienen una fuerte presencia en el mercado las colecciones de gastronomía, historia y costumbres andaluzas. Destacan, de hecho, sus guías prácticas de conversación en lengua española, donde la empresa es líder tanto en España como en Latinoamérica.

Arguval Editorial busca ser una editorial que hace grandes esfuerzos por promocionar Andalucía tanto dentro como fuera de España por lo que el 90% de sus autores son andaluces.

Ediciones del Genal

Ediciones del Genal fue creado por las Librerías Prometeo y Proteo de Málaga en el año 1993 y hasta el pasado año 2013 tenía un perfil de editorial muy selectiva, con pocas publicaciones de tiradas altas, de modo que los ejemplares se dedicaban tanto a la venta directa en las librerías, como a la distribución o para regalar a los clientes.

Sin embargo, desde ese momento, la editorial se replantea su trayectoria y aúna los servicios de la librería con los servicios de edición y la autoedición, de forma que trata de aportar los servicios de maquetación, corrección, creación de portadas, sello editorial de prestigio, promoción, presentaciones, realización de talleres, liberación de derechos de autor y contacto personal.

Y es que Ediciones del Genal quiere ser una editorial para la gente que facilite su necesidad de expresarse y de transmitir sus creaciones, así como la de mejorar la sociedad y el planeta en que viven.

Ediciones Azimut

En Azimut Ediciones abrió sus puertas por primera vez en 2015. Conscientes de que los sellos independientes son muy necesarios en el panorama literario de habla hispana, por todo lo que tienen de naturalidad, ilusión y calidad, ofrece un catálogo dividido en función de los temas que tratan sus libros, en lugar de por géneros.

En Ediciones Azimut se saben una pequeña editorial orgullosa de ello.

Autodenominada como probablemente la editorial más pequeña del mundo, Azimut cuenta con libros de muy diversas temáticas y para todos los gustos, pasando de la novela al ensayo.

Otras editoriales

Son muy numerosas las editoriales malagueñas a las que, además, se van incorporando nuevas empresas que buscan llenar los huecos que puedan quedar en la publicación literaria.

Algunas otras editoriales son: Elvo Editorial, que publica libros de narrativa y poesía; Grupo Editorial 33; Editorial La Calle, que publica libros de carácter LGTBI; Editorial Sirio especializada en la publicación de libros que difundan una nueva visión de vida a través de la conciencia; Susaeta Ediciones, fundada en 1963; y UMA Editorial, que es el sello oficial de edición de la Universidad de Málaga y que fue inaugurado recientemente en 2016.

Sigue los temas que te interesan