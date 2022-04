Marbella se prepara para perderse en el movimiento con la celebración del XIII Festival Todo Danza

Si hace poco escribíamos sobre el éxito sin paliativos de la quinta edición de las jornadas de poesía Marpoética que Marbella ha creado como una de las citas culturales más interesantes de la provincia, hoy lo haremos sobre el nuevo festival Todo Danza de este 2022. Si Dios quiere, esta nueva edición, que alcanza ya el señalado número 13, tendrá lugar entre los días 24 de abril y 15 de mayo y, como sus predecesoras, atará en corto, aunque ofreciéndoles total libertad, a los bailarines y las agrupaciones más importantes del panorama artístico nacional e internacional.

Una cita, en definitiva, pensada para aquellos que se dejan atrapar por el movimiento feérico de unos artistas que componen un arte efímero, volátil y mágico que nos recuerda que detrás de todo se esconde la nada.

El Festival Marbella Todo Danza es, por tanto, un canto a lo fugaz, pero con un programa bien extenso que abarca innumerables gustos y en donde caben todas las formas de expresión que esta destreza tiene a fin ofrecer al público.

¿Qué podemos esperar?

Casi todas las actuaciones tendrán lugar en el Teatro Ciudad de Marbella, pero con el objetivo de externalizar el baile se repartirán entre otras localizaciones como el auditorio José Pernía Calderón, frente a él, en el propio el parque de la Constitución, y en la plaza de la Iglesia, en pleno caso antiguo de la localidad.

VENGO PROMOCIONAL 2020 from SARA CANO on Vimeo. Compañía de danza Sara Cano 'Vengo!'.

Así, el domingo 24 de abril, a las ocho de la tarde, será el momento de la inauguración del festival en el teatro. Estará a cargo de la Compañía Sara Cano y su espectáculo Vengo!, un tributo al folclore visto desde una perspectiva actual, y en el que presente y tradición se aúnan para hacer una nueva lectura de las señas de identidad y de las raíces.

El siguiente espectáculo tendrá lugar el miércoles 27 de abril, y se titula El Bosque, de Mario Bermúdez Gil y Catherine Coury: un viaje sensorial que nos invita a perdernos, creando un mundo misterioso, vivo y enérgico, luminoso a veces, y oscuro otras, terrorífico y maravilloso, dualidades que se difuminan y entremezclan cuando se entra en él.

El festival sale a espacios públicos para llevar el baile allí donde se le necesita. Todo Danza Marbella

El viernes 29 de abril es el turno de la Escuela Municipal de Danza y su espectáculo Frenesie y del taller coreográfico del Marbella Dance School con su Best of…. Coincidiendo con el Día Internacional de la Danza el auditorio José Pernía Calderón arropará estas dos piezas donde se podrá comprobar el estado de salud y qué futuro aguarda a la danza española.

El sábado 30 de abril es para la Compañía Manuel Liñán y su obra ¡Viva!; el martes 3 de mayo se reserva para el Colectivo Lamajara de danza comunitaria y el espectáculo Mediterránea; el miércoles 4 se realizaran dos piezas en la plaza de la Iglesia de manos y pies de Paloma Hurtado (Ephimera) y de Daniel Rosado (Faralaes); el jueves 5 será para la especial Compañía Malpelo y su The mountain, the truth & the paradise de Pep Ramis. Al día siguiente, viernes 6, Malpelo repite pero con la obra de Federica Porello, Bach, que fue galardonada con el Premio Nacional de Danza de 2009, el Premio Ciutat de Barcelona de 2017 y el Premio de la Crítica Catalana de 2018.

Las formas plásticas de la danza se exploran de una manera magistral Compañía Sara Cano

El domingo 8 la Compañía Baal presenta Miramiró; el martes 10 la agrupación de Isabel Vázquez El archipiélago de los desastres; el jueves 12 se disfrutará de Baleia. La Manada, Premio al Mejor Espectáculo en la VI Edición de la CINTA y alegato medioambiental perpetrado por Bum Creaciones/Ararí Danza. Y, para finalizar, el domingo 15 de mayo, la gala de clausura con Estrellas de la Danza.

Además, el Festival Marbella Todo Danza organiza actividades paralelas como pequeños cursos y talleres para aquellas personas que quieran explorar el baile como una forma de enriquecimiento personal. Porque, en ocasiones, las cosas que queremos expresar sólo las podemos decir con nuestro cuerpo.

