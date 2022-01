La polémica youtuber Soy una pringada visitará Málaga en mayo: pinchará en el festival Oh See!

La youtuber Esty Quesada, más conocida en redes sociales como Soy una pringada, protagonizó el año pasado una de las polémicas del año tras sus declaraciones en La Fábrica de Gabriel Rufián. La actriz de Baracaldo aseguró en el programa de entrevistas del portavoz de ERC en el Congreso que la solución a Vox era "matar". "Veo que o matamos o nos matan a nosotros", señalaba.

La joven se llegó a disculpar días después (al igual que su entrevistador). Muchos también la conocen por su aparición en la cómica y aplaudidaVota Juan, la primera serie producida por TNT en España. Quesada da vida a Eva Carrasco, la hija adolescente de Juan, el ministro de agricultura que interpreta Javier Cámara. La relación entre ambos muestra la cara más familiar del protagonista.

Quesada, una de las concursantes de Celebrity Bake Off España, visitará Málaga con motivo del Oh See! en unos meses. El festival, cuya tercera edición se celebra entre el 20 y 21 de mayo, la ha invitado como dics jockey junto a una decena más de artistas. La cita cultural ha confirmado también a Carlos Pereiro Carlangas, cantante de Novedades Carminha; Meneo Dj set, Ochoymedio Djs, Rocío Sáiz Dj set, los malagueños We are not djs, Don Gonzalo Dj, Eddie Malo, Fiebre Djs y Xtrtnt Djs.

Los pinchadiscos se embarcan en el esperado Oh, See! Club, un nuevo espacio donde la música no cesará desde la apertura hasta el cierre del festival. La tercera edición contará además con Lori Meyers, Fangoria, Zahara, Kiko Veneno, Nil Moliner, Carolina Durante, Alizzz, Ginebras, Cupido, Ángel Stanich, Varry Brava, Manel, Nancys Rubias, Amatria, Mujeres y Karavana.

Oh, See! Málaga ha anunciado este mismo martes a los djs que completarán la tercera edición que tendrá lugar el 20 y 21 de mayo en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, un espacio que se transformará por tercer año consecutivo en el epicentro de la música en directo durante ese fin de semana en Málaga capital.

