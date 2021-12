El Kanka anuncia su retirada de los escenarios "por tiempo indefinido"

Uno de los cantantes malagueños más reconocidos de la escena nacional, El Kanka, ha anunciado este sábado su retirada "por tiempo indefinido". En una publicación en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram , el cantautor ha escrito: "Me voy. Esto significa que no haré conciertos, ni entrevistas, ni colaboraciones ni publicaré en redes hasta nuevo aviso".

Juan Gómez Canca, a sus 39 años, afirma que "aquí donde me veis, llevo 10 años de gira ininterrumpida. Más, si contamos los inicios en bares, antros y demás. Han pasado tantas cosas que para contarlas todas necesitaría otra vida".

En cuanto a su retirada indefinida de los escenarios, en su web oficial no aparece ninguna fecha próxima de conciertos. El malagueño, que ha comparado su trayectoria en unas líneas, ha recordado: "He cantado para 3 personas y para 60.000, he lanzado 4 discos, 1 EP, varias canciones sueltas e incontables colaboraciones con otros artistas, he dado en alguna ocasión más de 80 conciertos en un año, 8 conciertos en 8 días, me he pinchado urbason en Cádiz para cantar en el Falla, porque estaba enfermo.

Y ha seguido con esa comparativa de su última década como artista: "He llenado el WiZink Center en Madrid y he suspendido un concierto porque no vino nadie, he cantado en 8 países latinoamericanos y 5 europeos, he pasado de ir sólo con mi guitarra a llevar un equipo de 13 personas, he cantado con la barriga chunga, sin dormir, resfriado, exhausto, con jet lag, triste, con mi padre recién fallecido, de resaca, con ansiedad y con vértigo, pero puedo decir que he disfrutado cada una de las veces. Le he cantado a mi pantalla 50 días durante el confinamiento, y he dado más de 90 conciertos en pandemia, he dicho lo que sentía y me he callado cosas…".

En su despedida ha tenido, igualmente, palabras para sus fans: "Por cierto, me he sentido locamente apoyado por todos vosotros, esa pequeña tribu que, nunca entenderé del todo por qué, escucháis mis canciones y venís a mis conciertos. Quiero aprovechar para daros las gracias a todos y cada uno".

El Kanka ha dejado sólo una publicación en su cuenta de Instagram, ésta de despedida que ilustra con una foto de Diego Berro. Y es muy directo en sus palabras: "Dicho lo cual, este cantante que nunca ha parado de cantar os dice: paro de cantar. Desaparezco de las redes y los escenarios por un tiempo, para volver con más ganas y, por supuesto, con material nuevo que ya me quema en las manos".



Por ahora, El Kanka confirma que tiene 28 canciones inéditas, de las que elegirá "unas 12 para el próximo disco. De momento y para no irme sin más, os dejo con el primer adelanto, una reflexión para el final de este año tan raro. Ojalá os guste".

El cantautor ha querido jugar con los sentimientos de sus incondicionales: "Os voy a echar de menos, pero recordad: Esto no es un adiós… Sólo es un hasta nunca. Ah, no, perdón. Un hasta luego, un hasta luego. Cuidaos mucho".

