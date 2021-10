Jean-Marie Périer estuvo allí: Málaga reúne a las estrellas de la música popular en una exposición

El Centro Cultural La Malagueta acoge la primera exposición en España del maestro francés de la fotografía Jean Marie Pèrier, en la que se rinde homenaje a más de 40 años de carrera dedicados a retratar figuras míticas de la música y la moda que se han convertido en retratos de culto del siglo XX.

Con más de 200 imágenes inéditas que pertenecen a los archivos Label Expositions y Pèrier, la muestra, comisariada por Cristina Carrillo de Albornoz, estará expuesta en el espacio Puerta 9 del Centro Cultural La Malagueta, formulada en torno a dos épocas clave en la historia de la música y la moda: las décadas de los 60 y los 90.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en la presentación, junto a la comisaria de la muestra, Cristina Carrillo de Albornoz. Salado ha celebrado el hecho de que La Malagueta vuelva a apostar por una exposición inédita en España, como es esta muestra que podrá visitarse hasta el 17 de abril, con entrada libre de martes a domingo en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

"Situada en un lugar privilegiado, este centro situado en el corazón de la capital, un nuevo foco cultural y turístico que con su amplia programación atrae la mirada de miles de malagueños cada mes", ha dicho Salado, recordando la expectación que crearon las exposiciones Smart Gallery. Extraños en la ciudad y The Beatles vs The Rolling Stones, Homenaje a Terry O'neill por las que pasaron casi 30.000 espectadores, teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la pandemia.

Entre Delon y Jagger

La primera etapa que se recoge en la exposición Jean-Marie Périer, el fotógrafo las estrellas es un viaje al famoso movimiento yé-yé, en el que retrató a artistas como Johnny Hallyday y Sylvie Vartan, Françoise Hardy y Jacques Dutronc, Alain Delon, Catherine Deneuve, France Gall o Sheila, pero también, los mitos anglosajones como Bob Dylan, Stevie Wonder, Mick Jagger, o los Beatles. Estas imágenes son el resultado del trabajo de Pèrier para la revista Salut les compains, una publicación francesa que cubría la música juvenil de los años sesenta.

El segundo hito de la exposición se centra en el universo de una época dorada y reciente de la alta costura con una serie titulada Retratos del universo de la moda producida en diversos países y a lo largo de la década de 1990.

Carla Bruni en 1998. Jean-Marie Périer

Los rostros de moda

Retratos de Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier, John Galliano, Vivienne Westwood, Christian Lacroix, Giorgio Armani, Valentino Garavani, Stella Mccartney, Alaïa y Kenzo o Tom Ford y algunas de las estrellas de la moda que fueron sus musas como Carla Bruni, Claudia Schiffer, Monica Bellucci y Naomi Campbell aparecen la exposición.

Una época en la que los maestros de la moda eran totalmente libres de crear sin límite alguno, y poseían una fama similar a la de las estrellas del rock. Fue también la década en la que surgió el fenómeno de las supermodelos.

La comisaria de la exposición Cristina Carrillo de Albornoz ha señalado que "todas sus fotografías son 'puestas en escena', un espectáculo; la realidad no le interesa". Así, las puestas en escena' insólitas, su seña de identidad, con las que se había dado a conocer en la década de los sesenta, se transforman en esta segunda serie entorno al universo de la moda, en escenarios tan grandiosos y sorprendentes como la obra y personalidad de los propios retratados, así como el lujo extremo en el que se movía aún la couture.

La exposición muestra los intercambios entre el universo de la música y de la moda, influidos e inspirados uno por el otro.La música de los 60 y la moda de los 90, aparentemente distanciadas por el tiempo, se entrelazan en la fotografía visionaria de Périer. Los ídolos musicales de los 60 revolucionaron la estética y la forma de vestir, y los diseñadores de moda de los 90 alcanzaron el mismo status de las estrellas del rock.

"Todos y cada uno de los retratos de esta exposición -explica la comisaria- cristalizan el estilo osado y la mirada única y original de Périer, quien guiado por la belleza, y la necesidad de romper normas y limitaciones de espacio y tiempo, ha producido miles de imágenes y capturado magistralmente dos de las más bellas páginas de la Francia del siglo XX". Además, sus fotografías son capaces de "trasladarnos, como testigos privilegiados, a un momento extraordinario de la alta costura cuando aún se creaba en plena libertad".

