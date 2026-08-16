Bandera roja en la playa de las Gaviotas de Benalmádena: prohíben el baño por una posible contaminación

Playa de las Gaviotas. Ayuntamiento de Benalmádena

Las claves

Las claves Generado con IA La playa de las Gaviotas de Benalmádena ha sido cerrada de forma cautelar por posible contaminación. El Ayuntamiento ha izado la bandera roja y prohibido el baño tras detectarse reacciones dérmicas en varios bañistas. Se ha avisado al 112 para que realicen los análisis pertinentes en el agua. Se pide a los ciudadanos respetar la señalización y seguir las instrucciones de los servicios de seguridad y salvamento.

Cierran de manera cautelar la playa de las Gaviotas de Benalmádena por una posible contaminación.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento de la localidad que han asegurado que se ha izado la Bandera Roja y queda prohibido el baño, tras detectarse reacciones dérmicas en varios bañistas.

Ante esta situación, han dado aviso al 112 para la realización de los análisis correspondientes.

Desde el Consistorio solicitan a la población respetar la señalización y las indicaciones de los servicios de seguridad y salvamento.