La Policía de Benalmádena difunde una imagen generada por IA junto a la noticia de unos detenidos y desata la polémica

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Benalmádena difundió una imagen generada por IA junto a la noticia de la detención de dos presuntos ladrones, sin advertir que era una recreación. La imagen, que mostraba a los detenidos con rasgos que sugerían origen extranjero y negocios cerrados como si estuvieran abiertos, generó polémica y confusión. La Policía justificó el uso de IA para proteger el anonimato y reconoció que debió indicar que era una imagen artificial, asumiendo el error. El operativo policial conjunto permitió detener a los sospechosos de varios robos en viviendas y comercios de Benalmádena Pueblo, quienes fueron puestos a disposición judicial.

El pasado sábado, la Jefatura de la Policía Local de Benalmádena remitió a los medios un comunicado sobre la detención de los presuntos autores de varios robos en viviendas y comercios del casco urbano de Benalmádena Pueblo. La nota, de la que se hizo eco este periódico, iba acompañada de una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba a los supuestos detenidos, sin que en ningún momento se advirtiera de su origen artificial. EL ESPAÑOL de Málaga optó por no publicarla al detectar que no era real.

La ilustración sí circuló en otros medios y rápidamente generó controversia: los detenidos aparecían con la piel morena, algo que sugería un origen extranjero, y la calle recreada por la IA poco tenía que ver con la real. La confusión llegó al punto de que algunos usuarios en redes sociales se preguntaron, sorprendidos, si ciertos negocios ya cerrados habían vuelto a abrir como una peluquería y una tetería que aparecen en la imagen.

Ante la repercusión generada, la Policía Local ha emitido un nuevo comunicado en el que confirma que la noticia fue elaborada íntegramente por su grupo de comunicación. Respecto a la imagen, reconocen haber recurrido a una herramienta de inteligencia artificial con la siguiente petición: una "imagen con dos policías de espalda acompañando a dos detenidos en un lugar pintoresco de Benalmádena Pueblo". "El fin era generar una imagen representativa garantizando el anonimato, la protección de datos y los derechos de imagen de los agentes y detenidos, tal y como marca la legislación vigente. No obstante, reconocemos que, para evitar confusiones, la imagen debió acompañarse de una mención explícita indicando que se trataba de una recreación visual, error que asumimos", explican.

El cuerpo también ha defendido que la noticia de la detención es "estrictamente veraz" y que los hechos narrados son reales y objetivos. "La calle y los negocios que se ven existen o han existido en dicha ubicación y, tras la lógica preocupación vecinal, nos sentíamos en la obligación de informar que los presuntos responsables han sido identificados y puestos a disposición judicial, reforzando nuestro compromiso con la seguridad y vecinos de Benalmádena", añaden.

Frente a las acusaciones de racismo, motivadas por el aspecto árabe de los detenidos en la imagen y por el hecho de que en una de las fachadas recreadas, que en realidad no muestra ningún rótulo, pudiera leerse "tetería de Marrakech", cerrada al parecer hace una década, la Jefatura ha querido marcar distancia: "Desde Jefatura lamentamos que una excelente noticia para la seguridad del municipio se haya visto empañada por comentarios especulativos que buscan la creación de bulos y desinformación. Queremos repulsar enérgicamente cualquier forma de discriminación hacia cualquier colectivo. Nuestro compromiso es con la ley, el orden y la convivencia de todos los ciudadanos, sin distinción alguna".

La noticia

Más allá de la polémica generada por la imagen, la noticia original informaba de un operativo policial que culminó con éxito en el casco urbano de Benalmádena Pueblo. La Policía Local y la Policía Nacional detuvieron a los dos presuntos autores investigados como responsables de varios robos en viviendas y comercios de la localidad malagueña.

La detención se produjo el día 20 en el marco de un dispositivo conjunto entre agentes municipales y nacionales. El operativo consistió en el incremento de la presencia de patrullas uniformadas, tanto a pie como en vehículo, con el objetivo de reforzar la visibilidad policial y el efecto disuasorio. A esta medida se sumó la vigilancia discreta mediante agentes de paisano integrados en el entorno, lo que permitió detectar movimientos sospechosos y recabar información relevante.

La policía también intensificó el control de accesos de vehículos en las entradas y salidas del casco urbano, una "medida que ha resultado clave para la identificación y posterior detención de los sospechosos", según destacaron desde el consistorio.

Tras numerosas horas de trabajo, el operativo se saldó con el arresto de los dos individuos por parte de agentes de la Policía Local, que los pusieron a disposición de la Policía Nacional. Este cuerpo continúa ahora con las investigaciones antes de su puesta a disposición judicial.