Antequera se echa a la calle por María con dos citas convocadas por su familia: "Que el silencio nunca sea más fuerte"

Las claves

Las claves Generado con IA La familia de María convoca dos concentraciones en Antequera para denunciar su asesinato y alzar la voz contra la violencia machista. Las movilizaciones buscan acompañar a la familia, apoyar a los dos hijos menores de la víctima y reivindicar que su muerte no sea solo una cifra más. María, de 29 años, fue asesinada presuntamente por el padre de sus hijos, quien se suicidó posteriormente. Ambos estaban en el sistema VioGén tras una denuncia por malos tratos. El lema de la convocatoria es "Por María. Por todas. Ni una más", pidiendo a la ciudadanía que el silencio nunca sea más fuerte que la unión contra la violencia de género.

La familia de María ha decidido que su nombre no se quede en una cifra más de las estadísticas de violencia de género. La familia de la joven asesinada presuntamente por el padre de sus hijos ha lanzado en redes sociales una convocatoria doble para que Antequera salga a la calle este miércoles y alce la voz contra la violencia machista.

"Hoy el dolor tiene nombre: María. Mi familiar. Una mujer llena de vida, con sueños, con una familia que la quería y que hoy ha quedado destrozada", escribe en la publicación una de sus primas, que encabeza con tres frases que ya funcionan como lema. "Por María. Por sus hijos. Por todas".

Las dos citas son a las 12.00 horas en la Plaza de San Sebastián y a las 20.00 horas en el Paseo Real. El objetivo, explica la convocante, es acompañar a la familia, arropar a los dos menores que ha dejado la víctima y "alzar la voz por María y por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo".

El texto interpela directamente a la ciudad con una comparación que duele por lo reciente. "Igual que somos capaces de llenar las calles para celebrar un Mundial o cualquier otra alegría colectiva, también las llenemos para decir basta a la violencia machista. Antequera tiene que responder".

Esa comparación no es ninguna casualidad. María pasó el domingo, la víspera de su muerte, celebrando la victoria de España en la final del Mundial en su pueblo. Estuvo en la piscina con seres queridos y después se pintó los colores rojo y amarillo en la piel para festejar el triunfo de la selección.

Menos de 24 horas más tarde, su cuerpo aparecía con múltiples heridas de arma blanca en la vivienda que tenía alquilada en la calle Maderuelos, en el centro de Antequera.

El cartel que acompaña la convocatoria, en morado y con una fotografía de la joven sonriendo, repite el mismo mensaje. "Por María. Por todas. Ni una más".

En su publicación, la prima insiste en la idea que sostiene toda la movilización. "Nos la han arrebatado de la forma más cruel. No hay palabras que alivien el vacío que deja, pero sí hay una responsabilidad que nos une: que su nombre no se olvide y que su muerte no sea una cifra más".

Y cierra su comunicado con una petición a la ciudadanía de Antequera que resume el calvario que están viviendo en los últimos días. "Que el silencio nunca sea más fuerte que nuestra unión".

María iba a cumplir 30 años en agosto. Era de Antequera, madre de una niña de 7 años y un niño de 4, y trabajaba sobre todo en labores de limpieza en casas y, los fines de semana, en celebraciones y eventos. Quienes la conocían la describen como una "buscavidas" que se desvivía por sus hijos.

El presunto autor, padre de los menores, se suicidó después precipitándose desde la Muralla de la Alcazaba. Ambos figuraban en el sistema VioGén desde que ella lo denunciara por malos tratos en 2023. La orden de alejamiento que pesaba sobre él venció hace menos de una semana, tras cerrar el expediente, supuestamente de mutuo acuerdo, aunque todo su entorno cree que María tomó la decisión amenazada por él.

Si usted o alguien de su entorno sufre violencia de género, puede llamar al 016, un teléfono gratuito y que no deja rastro en la factura, o escribir al correo 016-online@igualdad.gob.es. En caso de emergencia, marque el 112.