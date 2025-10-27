Una paciente amenaza a una radióloga del Hospital de Antequera mientras esta le realizaba una ecografía de mama

Las claves nuevo Generado con IA Una radióloga del Hospital de Antequera fue agredida verbalmente por una paciente durante una ecografía de mama. La paciente, alterada por retrasos en las pruebas, gritó y amenazó con demandar al SAS y a la médica. El Sindicato Médico de Málaga criticó la agresión y defendió que los facultativos no son responsables de las ineficiencias del sistema. Se celebró una concentración en apoyo a la médica, quien denunció los hechos a la Policía Nacional y espera juicio.

Una radióloga del Hospital de Antequera, en la provincia de Málaga, ha sido agredida verbalmente mientras realizaba una ecografía de screening de mama, según ha denunciado el Sindicato Médico de Málaga.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado martes 21 de octubre. La paciente, que como muchas otras se consideraba afectada por los retrasos de las pruebas tras los fallos del cribado, "estaba agresiva desde el primer momento" y cuando la médica le indicó que la veía irritada, la usuaria, al parecer, "contestó gritando que cómo iba a estar con la ansiedad que estaba pasando por la espera y la incertidumbre".

La mujer, que gritó a la cara a la sanitaria, golpeó con el puño y pateó la camilla, continuó dando voces amenazándola con interponer una demanda al SAS y contra ella.

Ante ello, la médica intentó calmar la situación y consiguió hacerle la ecografía mamaria, pero la paciente continuó en actitud agresiva hasta que la doctora, tras terminar la prueba, salió de la consulta, no sin antes informarle de los resultados.

La médica denunció los hechos a la Policía Nacional y este miércoles se celebrará el juicio. Por todo ello, se ha celebrado este lunes una concentración en la entrada principal del centro hospitalario para apoyar a la facultativa.

El SMM ha criticado estos hechos sin entender "cómo la población civil carga las tintas de la situación sanitaria en la comunidad autónoma contra los facultativos, que no son los responsables de las ineficiencias del sistema y, en ningún caso, deben ser agredidos ni verbal ni físicamente por estos u otros motivos".