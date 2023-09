Moreno advierte a Sánchez: "La paciencia de los andaluces empieza a agotarse, saldremos a la calle"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado que “mal va a ir el país si Sánchez pretende no gobernar para el conjunto de los españoles” y le ha advertido de que si acepta las condiciones del independentismo catalán se va a encontrar con “la oposición frontal y radical de los andaluces”: “Vamos a defender con uñas y dientes que tengamos todos los mismos derechos allá donde vivamos”.

Así lo ha expuesto durante la clausura de las jornadas parlamentarias del Partido Popular andaluz, celebradas en Antequera. En el acto, ha contado su experiencia en el debate de investidura, donde estuvo presente. “Nunca había visto lo que vi el pasado martes en el debate. He estado en los de Aznar, Zapatero y Rajoy y en este vi algo que me sorprendió, irritó y entristeció: un presidente que no fue capaz de ir a una tribuna a defender sus posiciones políticas, un presidente en funciones que se escondió”, ha declarado Moreno.

“No solo se pegó la espantada, sino que decidió poner a un diputado de quinta fila, pues salió de una quinta o sexta fila, que, de manera torticera se dedicó a enfangar una solemne institución como es el Congreso de los Diputados”, ha criticado el presidente de la Junta.

Así, ha felicitado a Alberto Núñez-Feijóo por su actuación en el debate. “Por tener la entereza de hacer lo que hay que hacer cuando gana las elecciones alguien, por obligación moral y política. Ha demostrado que es un político maduro, sereno, solvente; un caballero de la política a la altura de lo que se representa en las Cortes Generales y sin entrar al fango en el que otros se han instalado”, ha continuado.

Moreno ha incidido en que “no se puede tensionar la política como lo hace el PSOE en todos los rincones de España”. “Esta misma semana lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid, donde un concejal ha tenido que dimitir por su actitud chulesca. La política es la confrontación, pero desde el respeto al adversario político, al que no piensa como tú y a las instituciones”, ha manifestado.

El presidente de la Junta de Andalucía sabe que ahora le toca mover ficha a Sánchez, como segunda fuerza política, y alega que no sabe “hasta dónde es capaz de llegar”, pero le ha advertido en varias ocasiones de que “la paciencia de los andaluces empieza a agotarse” y que “más pronto que tarde, si no resuelven nuestros problemas, saldremos a la calle a pedir lo que nos corresponde, lo que es nuestro, lo que necesitamos para mejorar Salud, Educación o Empleo en Andalucía”.

Para Moreno, Andalucía tiene grandes desafíos de los que hay que estar pendientes como el propio debate territorial, la inflación, pero, sobre todo, la sequía. Apunta que “Andalucía tiene un problema serio con el agua, perdiendo cada semana 50 hectómetros cúbicos” y que han impulsado más de 500 obras hidráulicas auxiliando a una cuarta parte de Andalucía que ya sufre problemas de abastecimiento.

En este sentido, ha planteado a Sánchez preguntas como qué pasa si Málaga o Sevilla se quedan sin agua en un año o si la sequía llega a su quinto año consecutivo porque sea un invierno seco. “Antes de que ocurra eso, estamos trabajando con los recursos que tenemos para tratar de paliar la situación, pero exijo a Pedro Sánchez que se arremangue y traiga los recursos suficientes para hacer obras y garantizar el agua para Andalucía. Andalucía no va a mirar a otro lado ante la ruptura de igualdad entre españoles”, ha recordado.

El líder del PP andaluz ha asegurado que van a estar muy vigilantes con los movimientos de Sánchez, teniendo en cuenta que Junts ha pedido "la amnistía, un referéndum, diciendo con chulería que van a repetir el 1 de octubre y la sobrefinanciación para Cataluña". “De momento, sobre todo eso, Sánchez ha callado. Pero no queremos privilegios en detrimento de otros, no queremos españoles que disfruten de inversiones que otros no tienen, como le pasa a Andalucía”. “Vamos a ser, una vez más, el dique de contención a la deriva del señor Sánchez y de su proyecto de romper la integridad territorial de nuestro país”, ha zanjado.

