Evacuan al hospital a una mujer de 60 años herida en un incendio en una vivienda de Antequera (Málaga)

Una mujer de 60 años de edad ha resultado herida en la tarde de este lunes al producirse un incendio en una vivienda de la localidad malagueña de Antequera. Así lo han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía.

De acuerdo con los detalles aportados por este organismo, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, el incendio se ha producido poco después de las 15:00 horas.

En ese momento, varios ciudadanos han pedido ayuda al teléfono 112 porque salía humo de un piso situado en la calle San Bartolomé del municipio antequerano. De forma inmediata, la sala coordinadora de emergencias ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 (que ha movilizado un equipo médico del Servicio Andaluz de Salud), al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local, a Cuerpo Nacional de Policía y a Protección Civil.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que la víctima es mujer de 60 años que ha resultado herida y ha sido evacuada al hospital de la localidad malagueña. Sobre lo que no se aportan datos es sobre su estado de salud ni sobre las posibles causas del fuego en el inmueble.

Ante sucesos como el ocurrido, el servicio de emergencias andaluz dispone de una serie de consejos. En caso de poder abandonar la vivienda afectada, se recomienda salir de la misma y cerrar todas las puertas y ventadas. Si no puede abandonar la vivienda, debe protegerse del fuego cerrando las puertas existentes.

En el supuesto de que haya humo denso, se aconseja gatear manteniéndote lo más cerca del suelo y respirar si es posible a través de un pañuelo húmedo. Otro consejo es el de comprobar en todo momento las puertas del interior de la casa antes de abrirlas, revisando que no sale humo por las rendijas y que no están calientes. En caso de que sea así, no hay que abrirlas.

Sigue los temas que te interesan