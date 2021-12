Antequera sí tendrá cabalgata de Reyes, con recorrido ampliado y adaptada a medidas por Covid

El alcalde del municipio malagueño de Antequera, Manuel Barón, ha explicado este jueves que la localidad volverá a tener dos años después Cabalgata de Reyes en la tarde del próximo miércoles 5 de enero, aunque ha precisado que será ampliando su recorrido y adaptándose a las circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus.

"No quiero como alcalde que los niños se queden otro año sin cabalgata", ha dicho Barón, que ha estado acompañado por la teniente de alcalde de Cultura, Ferias, Tradiciones y Juventud, Elena Melero; y el presidente de la Asociación de Belenistas Noche de Paz, Juan Pablo Montesinos.

"El padecimiento de los niños a lo largo de la pandemia, el comercio de Antequera y la incidencia hospitalaria controlada en nuestro hospital, a pesar de la alta incidencia de contagios, han sido las razones por las que el Ayuntamiento, asesorado también por autoridades sanitarias, ha decidido organizar finalmente la cabalgata adoptando varias medidas para adaptarse a las circunstancias", ha detallado.

Además, ha explicado que una de las principales novedades será el recorrido, puesto que para salvar las obras de calle Infante Don Fernando y para aumentar la longitud de la misma -habiendo así más ubicaciones para poder ver la Cabalgata favoreciendo que no haya concentraciones de público al ser calles anchas- se transcurrirá al inicio por el paseo María Cristina, calle Porterías, Cruz Blanca y Lucena hasta llegar a San Agustín, momento en el que continuará por el tradicional recorrido de San Sebastián, Encarnación, Calzada (sin sonido para familias con algún hijo con espectro autista), Diego Ponce, Cantareros y alameda de Andalucía.

La cabalgata estará compuesta por nueve carrozas, seis infantiles más los tres tronos de Sus Majestades que estarán remolcadas por vehículos todoterreno. Cada carroza estará acompañada por su respectivo pasacalles. En la Cabalgata se repartirán un total de 9.000 juguetes, 6.000 kilos de caramelos -incluyendo sin gluten y sin lactosa-, así como los tradicionales molletes y mantecados de Antequera.

En cuanto a normas y recomendaciones de seguridad, las mascarillas personales serán de obligado uso siempre; en la medida de lo posible, se recomienda ver la cabalgata en único punto del recorrido, manteniendo siempre la distancia de seguridad.

Asimismo, han explicado, Protección Civil dispondrá de mascarillas por si fuese necesario disponer de alguna, advirtiéndose también que estarán vigentes todas las medidas de seguridad de años anteriores como ir con los niños siempre cogidos de la mano, no acercarse a las carrozas ni invadir la calzada, no arrojar caramelos y no usar objetos para cogerlos.

Previamente, por la mañana, se realizará el también tradicional saludo de los Reyes Magos desde los balcones del Ayuntamiento de Antequera (sin repartir regalos), procediéndose a continuación a saludar a todos los niños y niñas de Antequera en el patio del propio Ayuntamiento -instalando catenarias de seguridad que impidan también el contacto directo-.

Actividades los días previos

Por otro lado, han explicado en rueda de prensa que lo que se ha decidido suprimir, al ser espacios cerrados y con personas mayores, han sido las visitas previas a residencias de la ciudad, así como al Hospital.

No obstante, todos los internos recibirán sus respectivos regalos. El martes 4 de enero tendrá lugar la visita del Heraldo Real, con un recorrido que iniciará a las 12.00 horas por Coso Viejo, Medidores, Lucena, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don Fernando y Ayuntamiento, repartiéndose durante el recorrido 1.000 juguetes y caramelos. Habrá recepción y recogida de cartas en el patio del Ayuntamiento.

Otra de las novedades de este año, organizado por la Asociación de Belenistas Noche de Paz, será la habilitación de los aposentos reales en la iglesia de Santa Clara, puesto que Sus Majestades los Reyes Magos dormirán este año en Antequera. Allí podrán visitarse sus camas y aposentos reales a continuación de la visita a los dos Nacimientos que allí se exponen.

El coste simbólico de poder visitar los aposentos será de un euro para niños de hasta 14 años, destinándose toda la recaudación a la Asociación Aventura Solidaria para que tuviera un fin benéfico. El horario de visitas de los días 2, 3 y 4, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

