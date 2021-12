Málaga resiste a la Covid: ¡habrá Cabalgata de Reyes "tradicional" con caramelos y carrozas!

Salvo prohibición expresa por parte de las autoridades sanitarias o cambio de última hora por parte del Ayuntamiento de Málaga, los malagueños sí podrán disfrutar este año de la Cabalgata de Reyes. Y lo hará en su formato tradicional. Es decir, con las carrozas de sus majestades de Oriente y su séquito recorriendo las calles de la ciudad.

La decisión ha sido confirmada por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, justo el mismo día en que ha dado a conocer la cancelación de la fiesta de Nochevieja en la Plaza de la Constitución. En su lugar, habrá una retransmisión de las 12 campanadas desde el reloj de la Catedral.

"Hemos decidido seguir con la Cabalgata en las avenidas anchas, como son el Parque, la Alameda Principal", ha precisado la edil. Son dos de las grandes calles por las que transcurrirá el recorrido, que sufre ciertas variaciones respecto a la última ocasión en la que tuvo lugar si la pandemia de por medio.

En este caso, no se puede pasar por la calle Carretería, que se encuentra en obras. El itinerario incluye el paso por Puerta del Mar y Atarazanas desde donde se regresará a la Alameda para volver al Parque. Sí habrá parada en Molina Larios en dirección a la Catedral.

Y todo ello, ha insistido Porras, con las medidas de seguridad necesarias y garantizando que las sillas que sean instaladas por la Agrupación de Cofradías para seguir la cabalgata se encuentren a una distancia de 1,5 metros.

"Si uno puede ir al Teatro o puede ir al fútbol ¿por qué no se puede hacer una cabalgata al aire libre?; nadie me ha demostrado que el contagio esté fuera, en la calle" Teresa Porras, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga

"Si uno puede ir al Teatro o puede ir a ver el fútbol ¿por qué no se puede hacer una cabalgata al aire libre?", se ha preguntado la concejala, quien ha añadido a modo de justificación: "¿Y se puede salir a la calle, no? A mí nadie me ha demostrado que el contagio esté fuera, en la calle".

La determinación, además, viene respaldada por la exigencia ahora anunciada por el Gobierno para que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en el exterior. "Pues todo el mundo con mascarilla en la calle", ha insistido Porras, quien ha invitado a todos a vacunarse.

Con este paso adelante, que inevitablemente dependerá del comportamiento de la pandemia, que este jueves deja la tasa de incidencia en 740, se aparcan otras opciones manejadas por el propio alcalde, Francisco de la Toree, caso de la celebración de "una o varias" cabalgatas estáticas o, simplemente, que la llegada de la comitiva real fuese retransmitida únicamente por la televisión municipal.

