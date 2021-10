Ken Follett retuitea a la biblioteca de Antequera y el alcalde lo celebra: "Están haciendo las cosas muy bien"

El escritor superventas Ken Follett, autor de obras titánicas como Los pilares de la tierra o Un mundo sin fin, ha compartido en su cuenta de Twitter una publicación de la biblioteca de Antequera. "Dedicamos octubre a uno de los nombres más importantes de las letras a nivel mundial: Ken Follett", reza el tuit original, publicado el 4 de octubre.

👥 #AutorDelMes

▶️ En la Biblioteca de #Antequera, dedicamos #octubre a uno de los nombres más importantes de las letras a nivel mundial: KEN FOLLETT



Mira todos los títulos que tienes a tu disposición en la casa de las letras de #Antequera#OctubreConLibros #2021Leyendo pic.twitter.com/AW2XgNbtzl — Biblioteca de Antequera (@BibliotecaATQ) October 4, 2021

En la imagen adjunta a la publicación, enumeran las obras del autor galés, que a través de su cuenta oficial en la red social ha retuiteado ese contenido. Como se puede comprobar en el perfil del autor, el retuiteo de contenido en el que se le menciona es una práctica habitual para él, que usa Twitter fundamentalmente con motivos promocionales y de difusión de su obra literaria.

No obstante, el movimiento de Ken Follett no ha pasado desapercibido en Antequera. El alcalde de la ciudad, el popular Manolo Barón, ha felicitado a la biblioteca por ese retuit y lo ha interpretado como síntoma de que en la institución "se están haciendo las cosas muy bien".

"Si Ken Follett retuitea a la biblioteca de Antequera es que se están haciendo las cosas muy bien. ¡Enhorabuena!", reza la publicación de Barón, acompañado de una captura de pantalla del retuit de Follett a la biblioteca municipal.

Si Ken Follet ⁦@KMFollett⁩ retuitea a ⁦@BibliotecaATQ⁩ es que se están haciendo las cosas muy bien ¡ Enhorabuena ! pic.twitter.com/FSNhu60vNe — Manolo Barón 🇪🇸 (@manolo_baron) October 6, 2021

Hasta el momento de publicación de este artículo, Follett no ha interactuado también con la publicación del alcalde; pero dado que no hizo lo propio con el tuit de la biblioteca hasta algunos días después, no se puede descartar que no retuitee a Barón en los próximos días.

