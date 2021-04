La nueva novela de Ken Follett sobre una III Guerra Mundial: "Es el mejor libro que he escrito"

Si Ken Follett regresaba a sus orígenes el pasado 15 de septiembre con Las tinieblas y el alba, una precuela de Los pilares de la Tierra, el autor sorprende este abril con el anuncio de una nueva novela que dará mucho de qué hablar: Never. Tras la cercanía al género que le empujó al éxito, esta nueva obra le aleja de su zona de confort y del estilo al que nos tiene acostumbrados.

"Creo que es el mejor libro que he escrito. Siento no ser modesto", ha desvelado el escritor en la rueda de prensa convocada por la Foreign Press Association, donde ha dado las claves acerca de su nuevo proyecto. Never se enfoca en los países del norte de África, principalmente en Chad, un enorme país fundamentalmente desértico con grandes reservas petroleras. La protagonista, y según indica el británico su personaje favorito en la historia que construye, se llama Tamara. Nacida en Chicago, se encuentra instalada en la base de la CIA del país norafricano, tratando de evitar un conflicto mundial y lidiando con grupos terroristas de la zona.

Aunque no ha querido revelar demasiado sobre su libro para que cada detalle sea novedoso para el lector, sí ha explicado que en esta crisis estará presente la presidenta de los Estados Unidos, una figura ficticia a la que ha querido dotar de feminidad y autoridad.

No todo se basará en política y guerra. El amor, en lo que concierne al personaje de Tamara, será uno de los puntos de inflexión de la narración. El libro será publicado en Estados Unidos y Reino Unido el 9 de noviembre y en esa misma fecha o poco después en la mayoría de los demás países.

Inspiración

Pese a aventurarse en un nuevo proyecto geopolítico, el escritor tranquiliza a los amantes de sus libros ambientados en el pasado. "Nunca me aburro de escribir novelas históricas. No es el género, es la historia lo que me hace escribir. Si se me ocurriera otra historia del siglo XVIII lo haría", matiza.

En este sentido, Follett se ha inspirado en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La contienda, que tuvo lugar entre los años 1914 y 1918, fue una derrota de la diplomacia y un conflicto sin precedentes hasta la época. Nadie, ni siquiera los líderes políticos que la iniciaron, pensaron que duraría más de dos semanas.

El autor trae al presente, a esta época de tensión entre las grandes potencias, la posibilidad de que estalle una Tercera Guerra Mundial. "Creíamos que la Guerra Fría estaba superada pero todos los peligros siguen ahí", declara. "Los grandes países están armados hasta los dientes", agrega.

Retoma el suspense

Desde que Ken Follett se sumergiera en el campo de la literatura ha vendido más de 176 millones de ejemplares de sus 36 libros en 80 países y 33 idiomas. Su primer best seller fue El ojo de la aguja (1978), una historia de espionaje ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Portada de 'Never', el nuevo libro de Ken Follet.

En 1995, la Mystery Writers of America lo incluyó en su lista de las cien mejores novelas de misterio de todos los tiempos. Con Never trata de retomar ese carácter misterioso desde la contemporaneidad, con un tema mucho más cercano para sus lectores y que a la vez impacta por su carácter distópico.

"Sigue una trama de forma muy directa", apunta Follett y asegura que esta nueva novela será más que un thriller. De hecho, considera que la construcción de la historia, así como la tensión que mantiene, se plasma en cada capítulo y escena que se describe.

"La portada es diferente, el título es diferente, la historia es diferente...". Así ha resumido el británico de 71 años el libro que verá la luz en noviembre de 2021. Washington, el desierto del Sáhara y Pekín se verán conectados en una novela que mantendrá la incertidumbre sobre cómo terminará "hasta la última página".