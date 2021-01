Estos son los cinco libros científicos que explican el cambio climático (y cómo combatirlo)

Las autoridades advierten: "Lo peor está por llegar". Filomena ha paralizado a gran parte de un país que no está acostumbrado a estas gélidas temperaturas. Y que no les engañen. Las temperaturas frías también pueden ser causa y efecto del calentamiento global.

Gente atrapada en sus coches, carreteras cortadas y hasta cuatro fallecidos está dejando un temporal distópico que nos recuerda a decenas de películas sobre este fenómeno que poco a poco se encuentra más presente en nuestra vida.

Por suerte, aunque a veces llegue tarde a sus citas con la Historia, el ser humano no es ajeno a la existencia de un problema que tendrá que resolver si quiere seguir viviendo en el mundo que conoce tal y como hasta ahora. EL ESPAÑOL te ofrece cinco libros para entender a la perfección el cambio climático, sus causas, efectos y responsables.

El calentamiento global provoca el deshielo de los glaciares. Gtres

Los límites del crecimiento (Donella Meadows)

Este libro se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos en relación con el cambio climático. En 1972, cuando muchos todavía ni conocían esta realidad, un equipo de científicos trabajó en la elaboración de un informe encargado al MIT por el Club de Roma.

En él se encontraban involucrados investigadores tan prestigiosos como Dennis Meadows, Jørgen Randers, Farhad Hakimzadeh o Marilyn Williams y estaban coordinados por la biofísica y científica ambiental Donella Meadows.

El proyecto se publicó en forma de libro y fue para muchos el punto de partida en esta lucha por preservar el medio ambiente. Los límites del crecimiento relataba en la década de los setenta que si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía sin variación, alcanzaría los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años.

Con el paso de los años, y a medida que las predicciones de los científicos se confirmaban, el libro ha sido actualizado en numerosas ocasiones. "La humanidad puede y debe responder a las señales que indican que el crecimiento mundial alcanza ya unos niveles insostenibles. Ha llegado el momento de buscar soluciones políticas, económicas y sociales para alejar el mundo del borde del abismo al que se asoma", se indica en la edición publicada por Galaxia Gutenberg.

Cooperación o extinción (Noam Chomsky)

Noam Chomsky, filósofo, politólogo, lingüista y activista estadounidense, lleva años alertando sobre este fuego que los humanos seguimos avivando. En cada entrevista, conferencia y alegato, su mensaje irradia lucha y resistencia pese a sus 92 años de edad.

Noam Chomsky. Luis Astudillo C.

En este sentido, Ediciones B publica uno de sus últimos trabajos: Cooperación o extinción. En este breve ensayo recorre la extinción humana y los factores que afectan a la misma. Entre ellos se encuentra el cambio climático que nos acecha desde hace siglos. "Tenemos por delante una labor sobrecogedora que ya no podemos posponer".

El autor, citando al historiador medioambiental Jason Moore, habla de un periodo llamado Capitalistoceno, en el que alude a las causas de carácter destructivo de ese lapso temporal. "El calentamiento global puede estar aumentando de manera abrupta, quizá pasando de un crecimiento lineal a uno de tipo exponencial, lo que significa que se duplicaría cada dos décadas", narra el autor haciendo referencia a un artículo científico de la década de los ochenta. Desde entonces han pasado más de cuatro.

La guerra contra el planeta (Antonio Elio Brailovsky)

Si Chomsky evoca a una cooperación frente a la extinción a través de datos alarmantes para mirar al futuro, el profesor titular de las Universidades de Buenos Aires y Belgrano Antonio Elio Brailovsky refleja cómo se pudo haber procedido en desastres climáticos del pasado -para enseñarnos a hacerlo mejor en tiempos venideros-.

"La historia ambiental es una herramienta de prevención. Nos ayuda a comprender por qué ocurrieron determinados sucesos y de qué manera podemos ayudar a evitar su repetición", argumenta. "No es casual la ausencia de historia ambiental en los contenidos de educación ambiental de índole conformista, que ponen el acento en las responsabilidades individuales y esconden los procesos sociales", añade.

La venganza de la Tierra (James Lovelock)

La hipótesis Gaia tiene el nombre y el apellido del científico británico James Lovelock como mayor exponente. Esta teoría indica que nuestro planeta se regula a sí mismo para preservar la vida y la estabilidad de la que ha gozado siempre nuestra Tierra.

No obstante, la incesante contaminación del ser humano y su tendencia a exprimir el planeta hasta dejarlo sin jugo alguno hace que la Tierra tome las medidas necesarias. Gaia amenaza al planeta, a nosotros, con la extinción. Sin duda un libro aterrador que, mejor pronto que tarde, todos deberían leer para comprender a lo que nos enfrentamos como especie.

Capital fósil (Andreas Malm)

Sin embargo, para comprender exactamente las raíces del cambio climático, más allá de sus consecuencias o de cómo combatirlo, Capital fósil se posiciona como uno de los mejores ejemplos de rigurosa actualidad. Escrito por el sueco Andreas Malm, una de las voces más relevantes dentro de este fenómeno, apunta que todo comenzó en Gran Bretaña con la máquina de vapor.

Portada de 'Capital fósil'.

"Desde el Manchester del siglo XIX hasta la actual explosión de las emisiones en China, desde el triunfo original del carbón hasta el estancado cambio hacia las energías renovables, este interesante estudio se centra en el corazón candente del capital y demuestra, con una profundidad sin precedentes, que bajar la temperatura requiere emprender un derrocamiento radical del orden económico actual", expresa.

Para Malm, el cambio climático supone un sol que proyecta despiadadamente una nueva luz sobre la historia. "Cuando los científicos de la naturaleza descubrieron el calentamiento global, legaron a los historiadores un hallazgo que aún distaba mucho de ser completo: estas cosas estuvieron ahí durante dos siglos, invisibles hasta el presente", explica el escritor sueco. Que sea un proceso relativamente desconocido hasta hace poco no significa que no se deba reparar. "Ahora toca levantar mil piedras", considera y augura un futuro en el que no se deba depender de los combustibles fósiles.

Futuro incierto

Muchos son los enfoques que científicos, activistas o ambientalistas han desarrollado para explicar el cambio climático y cómo combatirlo. Ensayos, estudios e hipótesis avalan una teoría que necesita, como coinciden todos ellos, apoyo político.

"Basándose en datos sólidos y contrastados, un 97% de los científicos especializados en el clima ha llegado a la conclusión de que el cambio climático de origen humano es ya una realidad. Ese acuerdo no está documentado únicamente por un estudio aislado, sino por una corriente convergente de muestras de ello extraídas de encuestas a científicos, análisis de contenido de estudios sometidos a revisión por pares y de declaraciones públicas de casi todas las organizaciones de expertos en este campo", constata en el Informe de la Asociación Estadounidense del 2014.

La cuestión es que el cambio climático existe, está con nosotros y debemos saber cómo afrontarlo.