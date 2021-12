De jueza a best seller: Juli Zeh, la novelista que compagina la escritura con el tribunal constitucional

Juli Zeh es una de las autoras más importantes de las letras alemanas de la última década. Sus libros se han convertido en un éxito que, con sus correspondientes adaptaciones televisivas, han generado todo un fenómeno literario en su país. La atención a la realidad política y social permea en la profesión que comparte con la de novelista: jueza del tribunal constitucional.

De la relación entre ambos mundos surge una sensibilidad que se ha materializado desde el año 2005 en su compromiso político. En las primarias alemanas de ese mismo año apoyó la coalición entre el partido socialdemócrata y el verde; y en 2017 se unió a las filas del partido socialdemócrata SPD. Sin ambages, critica la perdida de derechos en su país desde el comienzo de la pandemia, colocando sobre la mesa "el entendimiento" como la única vía para resolver los retos a los que se enfrenta la Alemania post-Merkel.

En sus últimos libros trata las diferencias entre la vida del campo y la ciudad, un choque que tiene mucho que ver con la expansión energética de su país y las políticas de 'energías renovables'. Desde los habitantes de un pequeño pueblo que ven con recelo la llegada de molinos eólicos, hasta las "dictaduras sanitarias", basadas en el estricto control de la población.

Ahora edita en nuestro país Nuevo Año (Vegueta), un intenso thriller psicológico ambientado en Lanzarote, donde la autora pasó varios inviernos junto a su familia. A través del vínculo que la isla establece entre el pasado y el presente de su protagonista, la ansiedad de la vida moderna, y los trazos del trauma infantil que todavía le repercuten como adulto, resurgirán a través de los recuerdos de su protagonista. Las vacaciones familiares paradisíacas y el descanso acabarán tintados por la tragedia que ocurrió allí mismo, la misma que su mente había conseguido ocultar hasta su llegada.

No solo es una de las novelistas más leídas en Alemania en la actualidad, también ejerce como jueza honoraria en el tribunal constitucional del estado de Brandenburgo. ¿Hasta qué punto se pueden relacionar ambas profesiones? ¿Cuál de ellas permite ver mejor mejor la naturaleza humana?

Para mí, el trabajo jurídico y literario siempre ha estado muy relacionado. Diría incluso que ejerzo ambas por razones similares: por mi curiosidad por todo lo humano, por los altibajos en las relaciones humanas, y también por la creencia en que a pesar de las preocupaciones y los sucesos terribles, todavía somos capaces de producir grandes cosas a través de la comunicación y el entendimiento.

Gran parte de lo que experimento como abogado me brinda experiencias que luego fertilizan la literatura. Al mismo tiempo, cuando escribo, entreno mi empatía y la capacidad de expresar procesos psicológicos complejos utilizando el lenguaje, lo que también es importante para un buen abogado.

El argumento de la novela que se acaba de editar en España, Año nuevo (Vegueta) parte de un trauma infantil que se revive en la edad adulta.

Año Nuevo trata de lo terrible que es para nosotros, como seres humanos, el estar abrumados por el exceso de responsabilidad que, en última instancia, nos hace culpables porque no podemos estar a la altura. Esto es lo que experimentan los niños que de repente se hacen responsables de sus hermanos o incluso de sus padres cuando son demasiado pequeños.

Pero también lo que les ocurre a los adultos que están bajo una enorme presión, se desempeñan de manera óptima en todos los ámbitos de la vida y terminan por explotar. Creo que las presiones sobre todos nosotros, a pesar de que históricamente vivimos en una época de prosperidad y seguridad, son el gran problema de nuestra era.

En El método (Literatura Random House) asentó las bases de una "dictadura de la salud", mucho antes del comienzo de la pandemia. Uno de los personajes, Sophie, es una juez que apoya a la protagonista frente a un MÉTODO omnipresente en la vida de sus protagonistas. ¿Cómo ve la situación actual en Alemania y Austria? ¿Se han perdido derechos civiles?

Como ciudadana y como abogada, no concuerdo con la forma en que a veces se trataron los derechos básicos durante la pandemia, especialmente al principio, cuando el miedo estaba muy extendido e imperaba la sensación de que era necesario hacer «todo» lo posible para prevenir la infección.

Aquí en Alemania había gente que simpatizaba públicamente con la idea de «No Covid» o «Zero Covid», es decir, con la idea de limitar la vida de las personas hasta que el virus desapareciera por completo. Estas ideas no tienen nada que ver con un enfoque proporcionado de los derechos fundamentales, y me alegro de que ahora tengamos un debate más abierto que hace un año sobre el tema.

En el mismo libro hay un debate en torno a los jueces "viejos" y "jóvenes", que aplican la justicia forma distinta en favor de unos y otros personajes. La novela se construyó a partir de una obra de teatro que escribió en 2007. Catorce años más tarde, ¿cree que siguen existiendo diferencias en torno a ese factor? Por ejemplo, en lo referente a la igualdad de género.

Desde mi experiencia, la edad no juega un papel importante en las decisiones del poder judicial. Son mucho más determinantes las relaciones personales entre la política y las preferencias personales. Eso puede afectar a un juez y eso no es necesariamente algo bueno. Porque un juez debe ser neutral, y no permitir que sus ideas y deseos políticos influyan en las sentencias.

La última serie de libros que ha publicado trata el choque entre la vida urbana y la de las provincias.

En las ciudades se ha generalizado la sensación de que la población rural es reaccionaria y no está interesada en el progreso. Esto lleva a que se desprecie a la población rural con sentimientos de desprecio. Sin embargo, esta suposición es errónea y conduce a la división de la sociedad cuando los pueblos creen que en las ciudades hay «chiflados» y los habitantes de las ciudades creen que en las aldeas sólo hay «idiotas reaccionarios.» Lo cierto es que las condiciones de vida son muy diferentes y, por lo tanto, existen intereses y necesidades políticas diferentes. Es importante volver a desarrollar el entendimiento mutuo, incluso cuando uno vive en mundos diferentes.

Über Menschen (Sobre la gente) es un título autorreferencial en un libro en el que proliferan los guiños a lo que queda de la ideología nazi entre la sociedad alemana. ¿Cómo está presente ese pasado en la Alemania actual? ¿Se han olvidado las lecciones del pasado?

No, Alemania sigue recordando su pasado muy bien y de forma intensa y se esfuerza por evitar que vuelva a ocurrir algo similar. El éxito de los partidos populistas de derechas no es un fenómeno alemán. Por desgracia, afecta a toda Europa y también a los Estados Unidos. Debemos preguntarnos cómo podemos abordar democráticamente estos grandes retos, sin que sectores de la población se opongan a la democracia por sentirse ignorados o incluso protegidos.

Escribir una novela implica dar un cierto sentido de la justicia al mundo que se evoca, aplicando el castigo o la redención. ¿Toma a veces decisiones al escribir que no tomaría como jueza?

No creo que las novelas condenen a sus personajes al castigo o a la redención. Lo que quiero es mostrar cuán diferentes son los aspectos «buenos» y «malos» desde diferentes perspectivas, cuán poca verdad objetiva puede haber entre las personas y cuán poco controlamos los resultados de nuestras acciones. A menudo, mis personajes quieren algo bueno y luego una serie de circunstancias lo convierte en algo malo.

Esto no significa que no debamos esforzarnos por el bien o no debamos actuar en absoluto. Solo quiere demostrar que hay razones para ser humildes y no pontificar. Como juez, no me siento por encima de los clientes que tienen razón en mí. Me siento mucho más que una prestadora de servicios tratando de encontrar un equilibrio entre el Derecho común y las catástrofes individuales.