La Aemet mantiene en alerta a Málaga por fuertes lluvias y tormentas este domingo: vuelve el aviso naranja en Ronda

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LO ESENCIAL Las claves La Aemet activa este domingo el aviso naranja en Ronda por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12:00 y las 18:00. Toda la provincia de Málaga, incluyendo la Costa del Sol, Axarquía, Guadalhorce, Antequera y la capital, estará bajo aviso amarillo por precipitaciones y posibles tormentas. Las intensas precipitaciones del sábado provocado inundaciones en las calles de Ronda y acumulados destacados en municipios como Cañete la Real, con 33 litros en solo una hora.

Las fuertes precipitaciones y las tormentas del sábado no son las únicas del fin de semana. Este sábado regresan y lo hacen con avisos naranjas y amarillos activos en toda la provincia de Málaga.

Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a las 12.00 horas un aviso naranja por fuertes precipitaciones en Ronda que se extenderá hasta las 18.00 horas. Los expertos prevén acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Por otro lado, en la Axarquía, Costa del Sol, Guadalhorce, capital y Antequera se activarán avisos amarillos por acumulados en una hora de hasta 20 litros por metro cuadrado.

En el caso de la Axarquía la alerta se activó a las 18.00 horas de este sábado y terminará a las 17.59 horas. En la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la capital, arrancará a las 06.00 horas y terminará a las 17.59. Por último, en Antequera la alerta será de 12.00 a 17.59 horas.

Además, toda la comarca tendrá activo, en el mismo horario anterior, un aviso por posibles tormentas. En la Axarquía podrían ir acompañadas de granizo.

Lluvias en el interior

Tal ha sido la intensidad con la que las lluvias se han dejado notar este sábado en Ronda que sus calles se están inundando, tal y como han mostrado algunos usuarios en diferentes vídeos publicados en redes sociales.

Además, según los datos registrados por la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, en el municipio han caído en la última hora 19,1 litros por metro cuadrado, y más de 21 litros por metro cuadrado en lo que va de día.

Este municipio no ha sido el único en el que se han registrado grandes cantidades de agua. En Cañete la Real han llegado a caer 33 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, en la estación de Majada de las Lomas en Cortes de la Frontera han acumulado 24 litros en una hora, registrando 11,7 en la última, haciendo que se rocen los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Cuevas del Becerro han registrado en la última hora (de 16.00 a 17.00 horas) 22,1 litros; y en las Golondrinas en Tolox han caído 18,4 litros en lo que va de día.