El incendio de Igualeja se aleja de los pueblos, pero se acerca a la Sierra de las Nieves: "No hay peligros para la población"

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Las claves Generado con IA El incendio forestal de Igualeja se ha alejado de los núcleos urbanos, pero avanza hacia el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Más de 200 efectivos y una veintena de medios aéreos trabajan en la extinción, enfrentando vientos fuertes y cambiantes que dificultan la labor. Unas 50 personas han sido evacuadas y los municipios de Igualeja y Parauta permanecen confinados, sin riesgo inmediato para la población. La prioridad es evitar que el fuego penetre en el espacio protegido, mientras la investigación apunta a un origen en la zona del mirador.

El incendio forestal de Igualeja atraviesa este domingo sus horas más delicadas. Así lo ha trasladado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desde la zona afectada, entre Igualeja y Parauta, a pocos kilómetros de Ronda.

El fuego se detectó en torno a las 22.30 horas del sábado, según ha relatado Sanz. Desde entonces, el principal enemigo de los equipos de extinción ha sido el viento, con rachas que alcanzan los 60 kilómetros por hora y que cambian de dirección de forma permanente.

"Estamos teniendo vientos de, ahora mismo, del sur-sureste, pero con cambios a suroeste y de pronto también vientos erráticos que vienen del norte", ha detallado el consejero. Según ha explicado, esa combinación "está provocando focos secundarios y saltos en el incendio que nos están complicando las actuaciones".

En las labores de extinción están participando más de 200 efectivos del Plan Infoca y de los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, con Brigadas de Refuerzo (BRICA) y grupos de bomberos forestales llegados de toda Andalucía. A ellos se suman más de una veintena de medios aéreos.

Confinamiento y Es-Alert

La evolución del fuego durante la madrugada llevó a la Junta de Andalucía a elevar la emergencia a Situación Operativa 1 sobre las 06.00 horas. Antes de ese paso, la dirección de la emergencia ya había planteado el confinamiento de Igualeja.

Cerca de las 12.00 horas, ante el avance de las llamas hacia Parauta, se envió un mensaje Es-Alert a la población. En él se recomendaba cerrar las ventanas, evitar la exposición al humo y no salir del municipio.

Los dos pueblos permanecen confinados, por lo que no están permitidos los desplazamientos en la zona. La carretera que une San Pedro Alcántara con Ronda está cortada al completo desde su inicio.

Unas 50 personas evacuadas

Según ha informado Sanz, la situación ha obligado a desalojar dos o tres ventas de la zona, donde había clientes comiendo, y una gasolinera, que ha dejado de funcionar. También han sido evacuados algunos turistas y una excursión que recorría en autobús el entorno de Parauta y el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

En total, unas 50 personas han tenido que abandonar la zona. El Ayuntamiento de Ronda ha habilitado un centro cívico, situado a unos 9 kilómetros del incendio. Según la información que maneja Sanz, nadie ha acudido todavía a sus instalaciones, ya que los desalojados no residen en el área afectada.

El frente más complicado se sitúa ahora en la cabeza del incendio, en sus flancos derecho e izquierdo, y avanza en paralelo a la carretera que une Ronda y San Pedro de Alcántara, que las llamas han llegado a saltar. Ese giro, salvo cambio de viento, aleja el fuego de la población.

#Ifigualeja imágenes 15.30h el fuego salta la carretera de San Pedro. pic.twitter.com/PFXLtA93f7 — TrailAndalucia (@TrailAndalucia) September 27, 2026

Sanz ha asegurado que así se lo han trasladado a las alcaldesas y concejales de ambos municipios. En sus palabras, "en principio no hay mayor riesgo para la población, salvo que se produjera un cambio de viento muy rápido".

Uno de esos focos secundarios ha obligado a trasladar de urgencia el Puesto de Mando Avanzado, que ha tenido que desalojarse al acercarse las llamas y opera ya desde otra ubicación.

La cola del incendio, en cambio, está prácticamente sin actividad, a excepción de una reactivación en el flanco derecho que ha sido la que ha provocado el salto de la carretera. Esa situación permite concentrar todos los medios en la zona norte.

Preguntado por si las llamas han llegado al espacio protegido, el consejero ha respondido que el fuego "está al límite". Ha precisado que la zona amenazada sería el inicio del Parque Nacional Sierra de las Nieves, sin llegar a entras las llamas, y que evitar que el incendio penetre en él es ahora la prioridad.

"Ese salto a la carretera tiene una parte mala, evidentemente, que es que se acerca al Parque, rozándolo. La parte positiva es que se aleja de la población", ha resumido Sanz, que ha admitido que "no ganamos para sustos".

El responsable de Emergencias confía en que, si las próximas horas transcurren sin mayores complicaciones, el incendio pueda tener una evolución distinta a partir de las 17.00 o 18.00 horas. La noche, ha advertido, dependerá del comportamiento del viento. "Todavía hay que ser muy prudente", ha insistido.

El origen, en la zona del mirador

Sobre las causas, Sanz ha pedido esperar a la investigación. Ha avanzado que todo apunta a que el fuego se originó en la zona del mirador y que, en un primer momento, parecen descartarse los postes eléctricos u otras circunstancias similares.

El consejero ha recordado que el 95% de los incendios tienen que ver con la actividad humana. "Tienen que ver con la negligencia, la irresponsabilidad, las imprudencias", ha lamentado, sin confirmar que sea el caso de Igualeja.

La Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía estudia ya el origen, junto con los cuerpos de seguridad. Según ha indicado Sanz, sería la Guardia Civil la encargada de esta investigación.