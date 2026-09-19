Investigan el hallazgo de dos cadáveres de hombres con neopreno en las costas de Málaga

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cadáveres de hombres con neopreno en distintas zonas de la costa de Málaga. Ambos cuerpos, encontrados en días consecutivos, serían migrantes sin identificar, según fuentes cercanas a la investigación. El primer cadáver fue localizado el 15 de septiembre en la costa occidental y el segundo, 24 horas después, en la zona oriental de Nerja. Las autoridades descartan relación de estos hechos con la entrada masiva de migrantes ocurrida en Ceuta a finales de julio.

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo esta pasada semana de los cadáveres de dos hombres que vestían neopreno y que fueron localizados en distintas zonas de las costas de la provincia de Málaga.

Fuentes cercanas a la investigación indican que ambos son migrantes sin identificar, pero han precisado que no están relacionados con la entrada masiva que se produjo a finales de julio en Ceuta.

El primer hallazgo se produjo el pasado 15 de septiembre en la costa occidental; mientras que 24 horas después se halló el cuerpo sin vida de otra persona en similares circunstancias en la zona oriental de Nerja (Málaga), según ha adelantado este sábado el diario Sur.