Tormentas, granizo y fuertes rachas de viento: Aemet pone en aviso a varias zonas de la provincia de Málaga este sábado

El mapa de avisos por lluvias de la Aemet de este sábado. Aemet

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Las claves Generado con IA Aemet ha activado avisos amarillos por tormentas intensas en varias zonas de la provincia de Málaga este sábado. Las alertas afectan a la Axarquía desde las 07:00 hasta las 12:00, y a Antequera y Ronda de 14:00 a 22:00 horas. Se prevén tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo en las áreas afectadas. En la capital malagueña, no se espera lluvia durante la Feria y las temperaturas oscilarán entre 24 y 33 grados, con cielos nubosos y alta humedad.

Tras una noche en la que una tormenta de gran intensidad ha sorprendido a malagueños de diferentes puntos de la provincia, llega el sábado con avisos amarillos por fuertes precipitaciones.

Así lo muestra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que tiene tres avisos para la provincia de Málaga este sábado. Uno en la Axarquía, otro en Antequera y el tercero en Ronda.

En la Axarquía la alerta se activó a las 07.00 horas de este sábado por fenómenos observados. De igual forma, los expertos van a mantener el aviso hasta las 12.00 horas.

Por otro lado, tanto en Antequera como en Ronda, la alerta comenzará a las 14.00 horas y se extenderá hasta las 22.00 horas. Además, prevén tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

¿Lluvia en la Feria de Málaga?

Después de la tormenta de esta pasada noche, muchos malagueños se han preguntado si va a llover hoy en el primer día de Feria y la respuesta es que no.

Esto se debe a que la Aemet, según explica en su web, estima que para este sábado y los próximos domingo, lunes y martes, no hay probabilidad de lluvia en la capital.

En cuanto a las temperaturas, rondarán los 24 de mínima y los 33 de máxima. Eso sí, los cielos estarán algo nublados y con una humedad relativa que varía desde el 65% al 90%, dependiendo de la hora.