Un terremoto de 5 con epicentro en Granada vuelve a hacer temblar Málaga: se siente en numerosos municipios

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada) se ha sentido en numerosas provincias andaluzas, incluyendo Málaga. El sismo ocurrió a la 01:04 de la madrugada y fue registrado a una profundidad de 10 kilómetros, según el Instituto Nacional de Geografía. El temblor afectó especialmente a 39 municipios de Granada y 15 de Málaga, además de localidades en Almería, Jaén y Córdoba. Es el quinto seísmo registrado en Granada en las últimas 24 horas, generando gran impacto entre los vecinos y reacciones en redes sociales.

Ocho meses después de que un terremoto de intensidad 4,9 generase estupor entre decenas de miles de vecinos de la provincia de Málaga, dejándose sentir en varias provincias andaluzas e incluso en regiones vecinas, son muchos los vecinos de Málaga capital y provincia que han rememorado esas mismas sensaciones en la madrugada de este sábado.

Coincidiendo con el arranque de la Feria de Málaga, un sismo localizado en el municipio granadino de Alhendín, con una intensidad 5 y a 2 kilómetros de profundidad ha sorprendido a muchos vecinos de la provincia de Granada, Almería, Córdoba y Málaga.

Los datos oficiales recogidos por el Instituto Nacional de Geografía son claros. A las 01.04 horas de esta madrugada se ha registrado un terremoto de magnitud 4,8, con epicentro en el municipio de Alhendín, a una profundidad de 10 kilómetros.

Granada ha sido la provincia en la que más municipios han sentido el terremoto, 39 concretamente, y Málaga ha sido la segunda, donde vecinos de hasta 15 localidades diferentes, tanto de la costa oriental y occidental como del interior, han notado como la tierra se movía.

El temblor ha dado continuidad a una serie de episodios localizados en diversos puntos de la provincia de Granada, como el sentido en La Zubia, de 3,7, y en Ogíjares, de 2,3.

El seísmo, que ha sido el quinto en las últimas 24 horas registrado en la provincia de Granada, según los datos del IGN, se ha sentido en gran parte de Andalucía. Numerosos jóvenes han recurrido a las redes sociales para ver si lo que habían vivido era su imaginación o una realidad.

En mensajes publicados en X, malagueños de todas partes de la provincia aseguraban que habían notado como sus camas o sus sofás se han sacudido durante unos segundos, remarcando que la sensación había sido similar al que se registró hace unos años y que hizo temblar también a toda la provincia.

Municipios en los que se ha sentido el terremoto

El terremoto se ha sentido en 39 municipios de Granada, 15 de Málaga, 8 de Almería, 7 de Jaén y 1 de Córdoba, con intensidades que van de IV-V a II dependiendo de la zona, según los datos del IGN.

En Málaga, con intensidad III se sintió en Fuengirola, Torrox-Costa (Torrox) y Vélez-Málaga; con II-III en La Cala del Moral (Rincón de la Victoria), Málaga capital, Santa Rosalía-Maqueda (Málaga), Torre del Mar (Vélez-Málaga) y Torremolinos; y con II en Los Álamos (Torremolinos), Algarrobo-Costa (Algarrobo), Benagalbón (Rincón de la Victoria), Benamocarra, Estepona, Las Lagunas (Mijas) y Nerja.

Por otro lado, en Granada es donde se ha sentido con mayor intensidad. Municipios como la mayor intensidad (IV-V) se registró en Atarfe, Gójar, La Zubia y Pretel (Albolote) registraron intensidades IV-V.

Asimismo, con intensidad IV se sintió en Gabia la Grande, Granada capital, Peñuelas (Láchar) y Villa de Otura; con III-IV en Alfacar, Alhama de Granada, Bubión, Caparacena (Atarfe), Dúrcal, El Ventorrillo (Cúllar Vega), Guadix, La Caleta-Guardia (Salobreña), Moclín, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe y Víznar; con III en Maracena y Peligros y Purullena; con II-III en Dílar, Huétor de Santillán, Huétor Tájar, Loreto (Moraleda de Zafayona), Mecina-Bombarón, Motril, Padul, Pinos Puente y Puerto Lope (Moclín); y con II en Calahonda (Motril), El Bujeo (Loja), El Pozuelo (Albuñol), Huéscar, Loja, Molvízar y Playa Granada (Motril).

En Almería, con intensidad II-III se registró en Almería capital, Berja, Campillo del Moro (Roquetas de Mar) y La Fuensanta-Villa Inés (Huércal de Almería); y con II en Adra, Chirán (Berja), El Ejido y Roquetas de Mar.

En Jaén, con intensidad II-III se sintió en Alcalá la Real, Jaén capital y Rus; y con II en Huelma, Jódar, Linares y Torreperogil.

Por último, en Córdoba, la capital registró una intensidad II.