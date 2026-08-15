Interceptan un dron que volaba sobre el Puerto de Málaga durante el espectáculo de la Feria: el piloto tiene 27 años

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional interceptó un dron que sobrevolaba sin autorización el Puerto de Málaga durante el espectáculo de la Feria. El dron despegó desde la zona de Gibralfaro y se mantuvo sobre el puerto hasta el inicio de los fuegos artificiales. Los agentes localizaron al piloto, un joven de 27 años, e intervinieron la aeronave para evitar riesgos a los asistentes. El piloto fue propuesto para sanción por una infracción grave de la Ley de Seguridad Aérea, con multas de 2.500 a 90.000 euros.

Un dron que sobrevolaba el puerto de Málaga sin autorización para ello ha sido intervenido por la Policía Nacional, ya que suponía un grave peligro para el desarrollo del espectáculo oficial de drones con el que la ciudad ha dado la bienvenida este pasado viernes a la Feria, así como para el público asistente.

Así, agentes adscritos al servicio de Medios Aéreos de la Comisaría Provincial, detectaron sobre las 23.55 horas, la activación de un dron no autorizado, que despegó en la zona de Gibralfaro, dirigiéndose a continuación al Puerto, y manteniéndose sobre la zona portuaria hasta el comienzo del espectáculo de fuegos artificiales.

En ese instante se inició un despliegue policial, al objeto de localizar al piloto e impedir el sobrevuelo de dicho dron sobre la gran concentración de personas que se hallaba en el lugar.

En todo momento se tuvo controlada la posición del dron mediante los medios técnicos de dotación, valorándose el uso de sistemas de inhibición, han detallado.

Por último, agentes de la Policía Nacional consiguieron localizar al piloto, tratándose de un joven de 27 años, conminándole a aterrizar la aeronave, la cual fue intervenida.

A esta persona se le propuso para sanción por su presunta responsabilidad en la comisión de una infracción tipificada como grave en la Ley de Seguridad Aérea -este tipo de infracciones lleva aparejada multas que oscilan entre 2.500 euros y los 90.000, según la gravedad de los hechos-.