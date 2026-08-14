“Parecen de película”: Bendodo alerta de las narcolanchas en la Costa del Sol y exige a Marlaska cubrir el déficit de 1.250 agentes

Las claves

Las claves Generado con IA Elías Bendodo denuncia la presencia de narcolanchas en la Costa del Sol y exige al Gobierno reforzar la seguridad. El dirigente del PP cifra en más de 1.250 el déficit de policías nacionales y guardias civiles en la provincia de Málaga. Bendodo alerta de escenas de narcotráfico en playas como Sabinillas y la Caleta de Vélez, generando temor e inseguridad entre vecinos y turistas. El PP reclama más recursos y medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir el narcotráfico en el litoral malagueño.

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cubra el déficit de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Málaga y refuerce los medios destinados a combatir el narcotráfico en la costa malagueña.

Bendodo ha cifrado en más de 700 policías nacionales y cerca de 550 guardias civiles el déficit de efectivos en la provincia, lo que supone, según las cifras ofrecidas por el dirigente popular, más de 1.250 agentes.

El vicesecretario del PP se ha pronunciado así durante una atención a medios en la sede del partido en Manilva, donde ha alertado del avance del narcotráfico en distintos puntos del litoral malagueño y de la inseguridad que, a su juicio, está generando esta situación.

Bendodo ha asegurado que el problema no se limita a Manilva y ha señalado que se extiende por diferentes puntos de la costa de Málaga.

Como ejemplo, ha mencionado la presencia de narcolanchas en la playa de Sabinillas, donde, según ha afirmado, se habrían producido descargas de droga "a plena luz del día, delante de vecinos y delante de turistas".

El dirigente popular ha puesto el foco en las imágenes que, según su valoración, evidencian el grado de impunidad alcanzado por el narcotráfico en el litoral malagueño.

"Hay escenas que parecen de película, pero desgraciadamente están ocurriendo de verdad en nuestras costas y esas situaciones no podemos normalizarlas", ha advertido.

Bendodo también ha aludido a episodios registrados en la Caleta de Vélez, donde, según ha señalado, se han visto narcolanchas refugiándose del temporal y a sus ocupantes saludando a los bañistas. El dirigente del PP ha considerado que estas situaciones reflejan "una impunidad absolutamente intolerable".

A su juicio, este tipo de episodios generan inseguridad y miedo entre vecinos y visitantes, además de trasladar una sensación de impunidad frente al narcotráfico que, ha insistido, no debe asumirse como algo habitual en la costa malagueña.

Reclama más agentes y medios

Ante esta situación, Bendodo ha reclamado un refuerzo de los recursos destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El dirigente popular ha expresado el respaldo del PP a la Guardia Civil y la Policía Nacional y ha destacado el trabajo que realizan pese a lo que considera una insuficiencia de medios.

"Marlaska no puede seguir abandonando a una Guardia Civil que se juega la vida frente a los narcotraficantes y que encima tiene que hacerlo con medios insuficientes", ha señalado.

Bendodo ha asegurado que los propios agentes han denunciado en Manilva la falta de efectivos, embarcaciones y unidades especializadas permanentes, y ha sostenido que el déficit afecta al conjunto de la provincia.

Por ello, ha reclamado al Ministerio del Interior "un esfuerzo de verdad, acorde a las necesidades de la costa malagueña y a la dimensión del problema que estamos sufriendo".

El vicesecretario del PP ha concluido reclamando una respuesta que, en su opinión, sea proporcional a la dimensión del problema para evitar que «los narcos sigan campando a sus anchas por la Costa del Sol» y garantizar la seguridad en el litoral malagueño.