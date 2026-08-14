Nueva jornada de cancelaciones en el Cercanías de Málaga: hasta cinco trenes suspendidos tras un arrollamiento mortal

Las claves

Las claves Generado con IA Un arrollamiento mortal entre Guadalhorce y Los Prados ha causado alteraciones en la línea C-1 de Cercanías Málaga-Fuengirola. Renfe ha suspendido cinco trenes durante la mañana y se han registrado retrasos de hasta 20 minutos en otros servicios. La compañía ha informado que las alteraciones se deben a causas ajenas, relacionadas con la infraestructura ferroviaria. Esta situación se produce pocos días después de otra jornada con nueve trenes suspendidos por incidencias similares en la red.

La línea C-1 de Cercanías de Málaga, que conecta Málaga Centro con Fuengirola, vuelve a registrar este viernes importantes alteraciones en su servicio.

El arrollamiento mortal de una persona ocurrido a primera hora de la mañana entre las estaciones de Guadalhorce y Los Prados ha provocado retrasos de entre 15 y 20 minutos y la suspensión de varias circulaciones.

En concreto, Renfe ha comunicado la cancelación de cinco trenes durante la mañana, correspondientes a diferentes servicios entre Málaga Centro y Fuengirola.

Las circulaciones que no han prestado servicio son las siguientes:

09.30 horas: Málaga Centro-Fuengirola.

10.20 horas: Fuengirola-Málaga Centro.

11.00 horas: Fuengirola-Málaga Centro.

12.10 horas: Málaga Centro-Fuengirola. Los viajeros han sido encaminados al siguiente tren, previsto a las 12.30 horas.

13.00 horas: Fuengirola-Málaga Centro. Los viajeros han sido encaminados al siguiente servicio, previsto a las 13.20 horas.

13:40h horas: Málaga Centro-Álora demora de 20 minutos.

Renfe señala que las alteraciones obedecen a causas ajenas a la compañía, derivadas de la incidencia registrada en la infraestructura ferroviaria.

Otra jornada de cancelaciones

La situación se produce además pocos días después de otra jornada complicada para los usuarios de Cercanías de Málaga.

En aquella ocasión, una incidencia en la infraestructura ferroviaria obligó a Renfe a suspender durante buena parte de la tarde nueve trenes, mientras que la circulación no comenzó a normalizarse hasta pasadas las 19.15 horas.

De acuerdo con la relación de servicios facilitada entonces por Renfe, ocho de las circulaciones afectadas correspondieron a la conexión de la C-1 entre Málaga y Fuengirola, mientras que la novena correspondió a un tren de la C-2 entre Málaga Centro y Álora.

Entre los servicios de la C-1 que fueron suspendidos figuraron trenes con salida desde Fuengirola a las 16.40 y 17.00 horas, así como varias circulaciones desde Málaga Centro hacia Fuengirola previstas entre las 17.10 y las 19.00 horas.

A esa lista se sumó el tren de la C-2 cuya salida estaba prevista a las 18.40 horas desde Málaga Centro hacia Álora.